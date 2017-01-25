Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил пообщаться с испанским рулевым нашей юношеской сборной и расспросить его о том, чем интересна специалисту из Испании данная работа, и какие задачи в нынешней своей должности он намерен решать.



— Карлос, Вы заняли очень ответственный пост. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от этого события.

— Я понимаю всю возложенную на меня ответственность. Хочу отметить, что у меня есть необходимый тренерский опыт. Я также знаю многих игроков этого возраста, поэтому с удовольствием принял приглашение возглавить юношескую сборную Казахстана.



— Как Вы считаете: Вы в состоянии оправдать доверие, оказанное Вам Федерацией футбола Казахстана?

— Я уверен, что смогу оправдать возложенные на меня обязательства и доверие Федерации. Это мой второй год работы в Казахстане. Тем, более что весь этот период я работаю именно с этой возрастной категорией.



— Чем интересна работа со сборной Казахстана U-17 для Вас лично?

— Это очень интересная и ответственная работа. Команда будет представлять интересы страны, защищать цвета флага в очень престижных стартах. Перед тренерским штабом стоит только одна задача — выйти в следующий раунд отборочного цикла чемпионата Европы-2018. Мы будем упорно работать для достижения этих целей.



— Вы хорошо знакомы с казахстанскими игроками в возрасте до 17 лет?

— Как отметил ранее, практически два года я работаю с игроками именно этого возраста (2001 г. р.). Это перспективные ребята, и я уверен в них.



— Костяк сборной Казахстана U-17 будет состоять из игроков, обучающихся в футбольной академии «Оңтүстік»?

— Я работал в академии «Оңтүстік» с ребятами 2001 года рождения. За два года мы просмотрели много кандидатов и отобрали талантливых игроков из футбольных центров «Тараза», «Акжайыка», «Окжетпеса» и «Ордабасы». Есть также ребята из ДЮСШ № 7 Шымкента, ОСДЮСШОР (ЮКО) и школы-интерната имени Бекзата Саттарханова. Футбольная академия «Кайрата» в последние годы провела огромную селекционную работу. Поэтому в сборную U17 будут вызываться только сильнейшие игроки. Я хочу отметить, что двери сборной открыты для всех. Мы на связи с тренерами-селекционерами и контактируем непосредственно с самими тренерами команд. Я обязательно буду присутствовать на турнире «Жастар», который пройдет в Шымкенте в феврале-марте этого года. В этом соревновании будут задействованы игроки 2001 года рождения.



— Какие тренеры будут помогать Вам в работе со сборной? Почему именно они?

— Мне помогает казахстанский специалист Ерлан Махамбедиев, он представляет футбольный клуб «Кайсар». Мы уже провели первый УТС, и он прошел очень позитивно. Между тренерским штабом и игроками сложились отличные отношения.



— Что Вы думаете о соперниках по отборочной группе чемпионата Европы U-17 — сборных Франции, Словении, Беларуси? Кто фаворит в нашей группе?

— Я считаю, что в этой группе у всех есть возможность пробиться в следующий раунд. Несмотря на то, что априори фаворитом является сборная Франции, у трех других сборных есть шанс пройти в следующий этап квалификации.



— Какие конкретно задачи стоят перед нашей командой в предстоящем отборочном цикле?

— Здесь все предельно ясно: пройти в следующий этап классификации. Если бы я не верил, что это возможно, то не согласился бы на этот вызов.



— На каком языке Вы общаетесь со своими подопечными?

— На поле я общаюсь на русском, так как уже в течение нескольких лет посещаю курсы русского языка и могу свободно изъясняться. Когда возникают проблемы с этим, что бывает редко, — то рядом есть переводчик, который мне помогает при общении.



— Можете сказать, какие нюансы отличают казахстанских футболистов в возрасте до 17 лет от их сверстников в Испании и других стран — в технике, тактике, физической подготовке и так далее?

— Сегодня во многих странах уровень футбола примерно одинаков. Я считаю, что у Казахстана большой потенциал, и победы не заставят себя долго ждать. Этому пример — успешное выступление юношеской сборной Казахстана до 19 лет на Мемориале Гранаткина. Эти результаты вызывают оптимизм.



— Как думаете, — сейчас Вы полностью адаптированы к Казахстану, казахстанскому футболу?

— Я уже прошел адаптацию и очень доволен теми условиями, которые мне предоставили здесь. За полтора года я успел узнать культуру страны, обычаи и менталитет жителей.