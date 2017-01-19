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ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР В МЕТРО

Представьте картину — утром вы, спеша на работу, поднимаетесь по эскалатору метро. Задумались, отвели взгляд в сторону и увидели вице-премьера Российской Федерации и президента РФС Виталия Мутко вместе с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, которые спускаются вниз. У вас легкий шок: зачем это сильные мира сего пожаловали в гости к обычному люду?

Все просто: утром четверга на станции метро «Крестовский остров» запускали поезд, посвященный Кубку конфедераций. Ничего особенного: снаружи состав был заботливо украшен символикой турнира, а внутри выглядел как обычно. Как объяснил позже представитель метрополитена, электричка будет курсировать вдоль всей пятой линии, на которой еще и расположена станция «Спортивная», в течение нескольких месяцев. А первыми поезд протестировали высокопоставленные гости, а также народный артист России Василий Герелло и экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев. Прокатились пару станций, подержались за поручни под вспышки фотокамер, что-то даже успели обсудить между собой и вернулись на поверхность на станции «Адмиралтейская». Особо зоркие зеваки даже успели перехватить селфи с Малафеевым — к Мутко, к сожалению, не подпускали.

У ПОНЕДЕЛЬНИКА ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ

Да у Виталия Леонтьевича и времени не было: он вместе с другими очень важными персонами спешил на главное событие дня, презентацию эмблемы Санкт-Петербурга как города-организатора Euro-2020. Это первый континентальный чемпионат, который пройдет в 13 различных странах, в том числе и в России.

Церемонию посетили многие известные люди: помимо уже упомянутых, в Манеж кадетского корпуса приехали Александер Чеферин, Никита Симонян, Вячеслав Колосков, Александр Алаев, Сергей Прядкин, Александр Дюков и Станислав Черчесов.

Торжество началось с того, что Никита Павлович и бывший защитник «Зенита» Василий Данилов под аплодисменты вынесли знаменитый Кубок Анри Делоне. После этого вице-премьер рассказал о том, что по плану церемонию должен был посетить чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник, но неделю назад 79-летний ветеран неудачно упал дома и получил перелом шейки бедра. «СЭ» желает скорейшего выздоровления прославленному советскому игроку.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">St. Petersburg, Russia will be <a href="https://twitter.com/hashtag/EURO2020?src=hash">#EURO2020</a> host 1⃣3⃣??<br>0⃣3⃣group matches & 0⃣1⃣ quarter-final will be played at the St. Petersburg Stadion <a href="https://t.co/CIoGBu3mKB">pic.twitter.com/CIoGBu3mKB</a></p>— UEFA (@UEFA) <a href="https://twitter.com/UEFA/status/822008605180358656">19 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ДВОРЦОВЫЙ НА ЭМБЛЕМЕ

На сцену выходили и другие гости. Например, главный тренер сборной России Станислав Черчесов коснулся темы Кубка rонфедераций и заверил всех, что сборная рассматривает этот турнир не как товарищеский, а как официальный: «Нужно сделать так, чтобы каждый болельщик сказал, что хочет болеть за эту команду, — отметил тренер. — И ребята знают, что именно надо делать».

Новый президент УЕФА Александер Чеферин отделывался общими хвалебными фразами, да и Георгий Полтавченко тоже был дипломатичен — губернатор города в очередной раз подчеркнул, что «самый современный в мире стадион готов».

О «Крестовском» в последние месяцы говорят чаще, чем об Эрмитаже, поэтому можно было предположить, что на эмблеме города изобразят именно его. Но организаторы пошли другим путем. Дело в том, что в основе логотипов всех городов-хозяев Euro лежат мосты. Петербург — не исключение: на его эмблеме красуется Дворцовый, пожалуй, это самая узнаваемая из речных переправ. Говоря о выборе достопримечательности, Мутко заметил, что Дворцовый с прошлого года стал «поющим» — летом во время его разводки исполнялась одна из симфоний Петра Чайковского.

ЧЕРЧЕСОВ И САМЕДОВ

После церемонии гости попали к журналистам. Если коротко, впечатления таковы: всем эмблема понравилась, все с нетерпением ждут Euro, все будет хорошо. В том числе и со стадионом (простите, что снова о нем): Чеферин, например, честно признался, что пока своими глазами не видел «Крестовский», но доверяет РФС, правительству России и руководству города в этом вопросе.

Черчесова же о печально известной арене никто не спрашивал, зато всех интересовала подготовка национальной команды к Кубку конфедераций. Тренер говорил: «Никакого давления нет. Давление — это медицинский термин, а мы концентрируемся на своей реальной работе. Идет формирование команды к ответственному домашнему турниру».

При этом Станислав Саламович не смог обойти стороной и клубную тему. Известно, что на официальном сайте «Локомотива» было написано, что Александр Самедов перешел в «Спартак» в интересах сборной. Но Черчесов любую связь с этим трансфером отрицал: «Со мной никто не консультировался. Честно говоря, я знал, что вероятность трансфера существует, но никаких вмешательств с моей стороны не было и ни с кем не общался по этому поводу. Никогда не вмешивался и не буду вмешиваться в клубные дела».