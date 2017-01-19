В Европу — через поющий мост. Как представляли логотип Петербурга
В четверг на берегу Невы прошла презентация эмблемы
Санкт-Петербурга как города-организатора Euro-2020.
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Представьте картину — утром вы, спеша на работу, поднимаетесь по эскалатору метро. Задумались, отвели взгляд в сторону и увидели
Все просто: утром четверга на станции метро «Крестовский остров» запускали поезд, посвященный Кубку конфедераций. Ничего особенного: снаружи состав был заботливо украшен символикой турнира, а внутри выглядел как обычно. Как объяснил позже представитель метрополитена, электричка будет курсировать вдоль всей пятой линии, на которой еще и расположена станция «Спортивная», в течение нескольких месяцев. А первыми поезд протестировали высокопоставленные гости, а также народный артист России Василий Герелло и
У ПОНЕДЕЛЬНИКА ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ
Да у Виталия Леонтьевича и времени не было: он вместе с другими очень важными персонами спешил на главное событие дня, презентацию эмблемы
Церемонию посетили многие известные люди: помимо уже упомянутых, в Манеж кадетского корпуса приехали Александер Чеферин, Никита Симонян, Вячеслав Колосков, Александр Алаев, Сергей Прядкин, Александр Дюков и Станислав Черчесов.
Торжество началось с того, что Никита Павлович и бывший защитник «Зенита» Василий Данилов под аплодисменты вынесли знаменитый Кубок Анри Делоне. После этого
ДВОРЦОВЫЙ НА ЭМБЛЕМЕ
На сцену выходили и другие гости. Например, главный тренер сборной России Станислав Черчесов коснулся темы Кубка rонфедераций и заверил всех, что сборная рассматривает этот турнир не как товарищеский, а как официальный: «Нужно сделать так, чтобы каждый болельщик сказал, что хочет болеть за эту команду, — отметил тренер. — И ребята знают, что именно надо делать».
Новый президент УЕФА Александер Чеферин отделывался общими хвалебными фразами, да и Георгий Полтавченко тоже был дипломатичен — губернатор города в очередной раз подчеркнул, что «самый современный в мире стадион готов».
О «Крестовском» в последние месяцы говорят чаще, чем об Эрмитаже, поэтому можно было предположить, что на эмблеме города изобразят именно его. Но организаторы пошли другим путем. Дело в том, что в основе логотипов всех
ЧЕРЧЕСОВ И САМЕДОВ
После церемонии гости попали к журналистам. Если коротко, впечатления таковы: всем эмблема понравилась, все с нетерпением ждут Euro, все будет хорошо. В том числе и со стадионом (простите, что снова о нем): Чеферин, например, честно признался, что пока своими глазами не видел «Крестовский», но доверяет РФС, правительству России и руководству города в этом вопросе.
Черчесова же о печально известной арене никто не спрашивал, зато всех интересовала подготовка национальной команды к Кубку конфедераций. Тренер говорил: «Никакого давления нет. Давление — это медицинский термин, а мы концентрируемся на своей реальной работе. Идет формирование команды к ответственному домашнему турниру».
При этом Станислав Саламович не смог обойти стороной и клубную тему. Известно, что на официальном сайте «Локомотива» было написано, что Александр Самедов перешел в «Спартак» в интересах сборной. Но Черчесов любую связь с этим трансфером отрицал: «Со мной никто не консультировался. Честно говоря, я знал, что вероятность трансфера существует, но никаких вмешательств с моей стороны не было и ни с кем не общался по этому поводу. Никогда не вмешивался и не буду вмешиваться в клубные дела».
Гоша ЧЕРНОВ
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