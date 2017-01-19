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19 января 2017, 13:36 | Футбол: Чемпионат Европы | Р-Спорт

Презентован логотип Петербурга как города-хозяина матчей Евро-2020

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — Р-Спорт, Артем Калинин. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин и глава Российского футбольного союза (РФС) вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко презентовали логотип Санкт-Петербурга как города-хозяина матчей чемпионата Европы 2020 года.

Председатель правления РФС генеральный директор ОАО Газпром нефть Александр Дюков заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко главный тренер сборной России Станислав Черчесов первый вице-президент РФС председатель Технического комитета РФС Никита Симонян (слева направо) на церемонии представления официальной эмблемы Санкт-Петербурга - города-организатора Евро-2020. Финальный турнир чемпионата Европы 2020 года состоится на 13 стадионах в 12 странах одной из которых является Россия. Увеличить
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© РИА "Новости"

Торжественная церемония состоялась в четверг в Санкт-Петербурге. Помимо Чеферина и Мутко в ней принял участие губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко, а также легендарные советские футболисты, известные жители и спортсмены города. Частью логотипа стал Дворцовый мост.

Евро-2020 пройдет в 13 городах Европы: Санкт-Петербурге (Россия), Баку (Азербайджан), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Мюнхене (Германия), Брюсселе (Бельгия), Амстердаме (Нидерланды), Копенгагене (Дания), Риме (Италия), Бильбао (Испания), Дублине (Ирландия), Лондоне (Англия) и Глазго (Шотландия).
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