Презентован логотип Петербурга как города-хозяина матчей Евро-2020
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв —
Р-Спорт, Артем Калинин. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин и глава Российского футбольного союза (РФС) вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко презентовали логотип Санкт-Петербурга как города-хозяина матчей чемпионата Европы 2020 года.
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Торжественная церемония состоялась в четверг в
Евро-2020 пройдет в 13 городах Европы:
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