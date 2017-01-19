Презентован логотип Петербурга как города-хозяина матчей Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Футбольный клуб «Зенит» будет заниматься адаптацией стадиона на Крестовском острове к чемпионату Европы 2020 года в случае такой необходимости. Об этом ТАСС сообщили в комитете по строительству Санкт-Петербурга.