«Зенит» будет заниматься адаптацией стадиона в Санкт-Петербурге к ЧЕ-2020

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«Правительством Санкт-Петербурга будет обеспечена передача стадиона в западной части Крестовского острова АО «Футбольный клуб «Зенит» в управление и эксплуатацию. В связи с этим, при необходимости, адаптацией арены к Евро-2020 будет заниматься «Зенит» как будущая эксплуатирующая организация», — заявили в пресс-службе.

Стадион, который строился с 2007 года, и где, помимо матчей Евро-2020, должны пройти игры Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018, принадлежит администрации Санкт-Петербурга. В минувшем декабре был подписан меморандум, предполагающий, что арена на 49 лет будет передана в управление «Зениту» на фактически безвозмездной основе (концессионная плата составит не более одного рубля в год), при этом клуб возьмет на себя эксплуатационные расходы по содержанию объекта, его текущему ремонту, а также арендную плату за землю. Как в марте 2016 года сообщил ТАСС генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов, эксплуатация стадиона на Крестовском острове будет обходиться клубу приблизительно в 700 млн рублей в год.

Первый матч на стадионе, который станет вторым в стране по размерам (вместимость — 68 тысяч зрителей) после «Лужников», планируется провести 23 апреля — «Зенит» в матче 24-го тура чемпионата России сыграет с екатеринбургским «Уралом».

Стадион может стать еще дороже

Разрешение на ввод арены в эксплуатацию петербургская администрация получила 29 декабря. За неделю до выдачи разрешения председатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира Вадим Тюльпанов сообщил, что на строительство стадиона было потрачено около 41 млрд рублей. Позже стало известно, что это не окончательная цифра — так, администрация Санкт- Петербурга заключила два дополнительный контракта контракта, касающихся благоустройства территории вокруг стадиона, а также его достройки: первый — стоимостью 952,86 млн рублей, а второй — 2,08 млрд рублей. В компании «Метрострой», куда ТАСС отправил запрос, не пояснили, чем различается перечень работ в данных контрактах.

Не исключено, что арене понадобится реновация после чемпионата мира, связанная с требованиями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) к стадионам чемпионата Европы — 2020, которая может повлечь новые траты. В августе прошлого года председатель комитета по строительству Санкт- Петербурга Сергей Морозов предположил, что адаптация к Евро может потребовать «миллиарды рублей».

Впрочем, капитально перестраивать арену к турниру 2020 года вряд ли придется. Прежде всего потому, что Санкт- Петербург подавал заявку в УЕФА на стадион, отвечающий требованиям чемпионата мира, и предоставленные данные полностью устроили УЕФА. Непосредственно перед турниром нужно будет построить временные сооружения, а отдельные доработки будут связаны, к примеру, с различными нововведениями в области телевещания.

Арена соответствует требованиям УЕФА

После подачи заявок городами, которые претендовали за право проведения Евро-2020, УЕФА опубликовал отчет с характеристиками каждой арены. Стадион на Крестовском острове соответствует требованиям как по вместимости и системе доступа болельщиков на трибуны, так и по другим основным параметрам.

«Стадион полностью удовлетворяет требованиям УЕФА с точки зрения дополнительного пространства для временных сооружений. На арене предусмотрены центры волонтеров и стюардов, а также иные рабочие помещения. Различные службы стадиона (управление инфраструктурой, уборка, безопасность, уход за газоном) пока оценить невозможно, однако необходимый опыт в этом направлении должен быть получен во время чемпионата мира 2018 года», — говорится в отчете УЕФА.

«Если говорить об удобствах для болельщиков, то стадион оборудован большим количеством туалетов, — отмечается в отчете. — Удобно расположена комната оказания первой помощи, а общее количество мест для инвалидов превышает минимальные требования УЕФА. Стадион полностью отвечает требованиям относительно раздевалок для команд и судей, комнат делегатов матчей и медицинского персонала, а также помещения для допинг-контроля. Также предусмотрены помещения для реализации молодежной программы УЕФА, различных церемоний, а зоны для VIP-гостей и спонсоров и все внутренние помещения для создания телепродукта не вызывают нареканий».

На данный момент не совсем понятна дальнейшая судьба газона. Ранее в интервью ТАСС Митрофанов заявил о необходимости замены не только газона, но и всего поля. Он обосновал это тем, что у фирмы, которую привлекли к укладке газона, нет опыта создания столь сложных инженерных систем. Соответственно, дополнительные расходы, связанные со сменой поля, возьмет на себя «Зенит».