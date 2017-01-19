«Зенит» будет заниматься адаптацией стадиона в Санкт-Петербурге к ЧЕ-2020
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Футбольный клуб «Зенит» будет заниматься адаптацией стадиона на Крестовском острове к чемпионату Европы 2020 года в случае такой необходимости. Об этом ТАСС сообщили в комитете по строительству Санкт-Петербурга.
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Стадион, который строился с 2007 года, и где, помимо матчей Евро-2020, должны пройти игры Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018, принадлежит администрации
Первый матч на стадионе, который станет вторым в стране по размерам (вместимость — 68 тысяч зрителей) после «Лужников», планируется провести 23 апреля — «Зенит» в матче 24-го тура чемпионата России сыграет с екатеринбургским «Уралом».
Стадион может стать еще дороже
Разрешение на ввод арены в эксплуатацию петербургская администрация получила 29 декабря. За неделю до выдачи разрешения председатель временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира Вадим Тюльпанов сообщил, что на строительство стадиона было потрачено около 41 млрд рублей. Позже стало известно, что это не окончательная цифра — так, администрация Санкт- Петербурга заключила два дополнительный контракта контракта, касающихся благоустройства территории вокруг стадиона, а также его достройки: первый — стоимостью 952,86 млн рублей, а второй — 2,08 млрд рублей. В компании «Метрострой», куда ТАСС отправил запрос, не пояснили, чем различается перечень работ в данных контрактах.
Не исключено, что арене понадобится реновация после чемпионата мира, связанная с требованиями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) к стадионам чемпионата Европы — 2020, которая может повлечь новые траты. В августе прошлого года председатель комитета по строительству Санкт- Петербурга Сергей Морозов предположил, что адаптация к Евро может потребовать «миллиарды рублей».
Впрочем, капитально перестраивать арену к турниру 2020 года вряд ли придется. Прежде всего потому, что Санкт- Петербург подавал заявку в УЕФА на стадион, отвечающий требованиям чемпионата мира, и предоставленные данные полностью устроили УЕФА. Непосредственно перед турниром нужно будет построить временные сооружения, а отдельные доработки будут связаны, к примеру, с различными нововведениями в области телевещания.
Арена соответствует требованиям УЕФА
После подачи заявок городами, которые претендовали за право проведения Евро-2020, УЕФА опубликовал отчет с характеристиками каждой арены. Стадион на Крестовском острове соответствует требованиям как по вместимости и системе доступа болельщиков на трибуны, так и по другим основным параметрам.
«Стадион полностью удовлетворяет требованиям УЕФА с точки зрения дополнительного пространства для временных сооружений. На арене предусмотрены центры волонтеров и стюардов, а также иные рабочие помещения. Различные службы стадиона (управление инфраструктурой, уборка, безопасность, уход за газоном) пока оценить невозможно, однако необходимый опыт в этом направлении должен быть получен во время чемпионата мира 2018 года», — говорится в отчете УЕФА.
«Если говорить об удобствах для болельщиков, то стадион оборудован большим количеством туалетов, — отмечается в отчете. — Удобно расположена комната оказания первой помощи, а общее количество мест для инвалидов превышает минимальные требования УЕФА. Стадион полностью отвечает требованиям относительно раздевалок для команд и судей, комнат делегатов матчей и медицинского персонала, а также помещения для
На данный момент не совсем понятна дальнейшая судьба газона. Ранее в интервью ТАСС Митрофанов заявил о необходимости замены не только газона, но и всего поля. Он обосновал это тем, что у фирмы, которую привлекли к укладке газона, нет опыта создания столь сложных инженерных систем. Соответственно, дополнительные расходы, связанные со сменой поля, возьмет на себя «Зенит».
Стадион в
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