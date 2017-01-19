Презентация эмблемы футбольного Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Презентация эмблемы Санкт- Петербурга как
города-организатора матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдет в четверг. На торжественные мероприятия впервые после своего избрания прибыл глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.
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Чемпионат Европы 2020 года вновь пройдет с участием 24 сборных, однако на сей раз финальный турнир состоится на 13 стадионах в 12 странах, одной из которых является Россия. Право провести матчи группового раунда и один из четвертьфиналов получил
Презентация эмблемы состоится в Манеже Первого кадетского корпуса на Васильевском острове, начало — 11:30 мск. Помимо Чеферина, в церемонии примут участие вице- премьер РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, а также губернатор
В интервью ТАСС словенец Чеферин высказал мнение, что новый стадион на Крестовском острове
Решение о проведении финального турнира Евро-2020 в разных странах было принято на исполкоме УЕФА в январе 2013 года. В сентябре 2014-го список
Полуфиналы и финал пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли», матчи группового раунда и четвертьфиналы — в
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