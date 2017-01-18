«Через 2 года вернемся во Францию. У нас куча недоделанной работы»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В ночи в Москву прилетели Сергей Горбачев и Алексей Ерунов — российские фанаты, которые были осуждены французским правосудием после беспорядков в Марселе в день матча (11 июня) Россия — Англия на Euro-2016.

Дмитрий СОМОВ.

Напомним, директор по работе с болельщиками «Локомотива» Ерунов в июне был осужден на два года, а руководитель фан-клуба «Арсенала» Горбачев — на 18 месяцев. В декабре прошлого года стало известно, что принято решение об их досрочном освобождении. Горбачев мог вернуться домой еще до Нового года, однако остался в тюрьме в знак солидарности с Еруновым до января.

При этом в конце прошлого года в Россию вернулся еще один осужденный российский болельщик, Николай Морозов. Поклонник «Динамо» был приговорен к 12 месяцам лишения свободы, однако также добился сокращения своего срока заключения и освободился раньше.

Все трое вышли по УДО, с депортацией из Франции. Но если к Морозову столько внимания не было и встречали камерно и свои, то в этот раз в Шереметьево съехалась пресса. Камер и журналистов было больше, чем здесь же днем ранее, когда встречали Луиза Адриану. Бразилец молчал, а фанаты говорили — им было что рассказать. Впрочем, Родина приняла не сразу.

«Самолет приземлился, — сказал корреспонденту “СЭ” Сергею ЕГОРОВУ глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин. — Ребят выпустили по условно-досрочному освобождению, с выдворением».

Шпрыгин, к слову, продолжает руководить ВОБ, который исключен из состава РФС — организация действует юридически, а судя по жаркой встрече в аэропорту, и фактически.

— Мы сидели с русскими, — сказал Горбачев, — отношения у сложились хорошие. А про отношения других, кто там сидит, не буду говорить, это уже их проблема.

— Какие в целом условия содержания?

— По десятибалльной системе между двойкой и тройкой.

— А отношение полицейских?

— Все выполняют свою работу.

— Какие планы, как работа?

— Мы хотим к семьям. Алексей хочет увидеть своих детей, я хочу увидеть маму и сестру. Мы очень соскучились. Все бы ничего, но в отличие от коренных сидельцев французских тюрем мы не имели возможности увидеть родственников, близких и друзей. Очень дорого, большой курс между валютами, и чтобы организовать 30-минутную встречу, потребовалось бы не менее 2 тысяч евро.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/B7pvgVIXhS">pic.twitter.com/B7pvgVIXhS</a></p>— Vladimir Irincheev (@irincheev) <a href="https://twitter.com/irincheev/status/821509390637342722">18 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Алексей, как вас поддерживали близкие? — спросили Ерунова, который был в шарфе «Локо».

— Все поддерживали, не забывали, довольно часто общались. Но есть свои тонкости.

— От клуба была поддержка?

— Да, хотелось бы сказать большое спасибо — всем, кто поддерживал, не забывал. Хотел бы вернуться на работу, руководство выражает мне доверие.

— Алексей, ты французский язык выучил, скажи? — спросил Шпрыгин.

— Oui, — ответили оба.

Горбачев продолжил по-французски, и сам же перевел:

— Я выразил благодарность всем тем, кто помогал нам во время отбывания наказания во французской тюрьме.

Следующий вопрос вызвал оживление.

— Поедете еще во Францию?

— Через два года, — ответил Ерунов. — У нас куча недоделанной работы.

— Почему нет? — спросил Горбачев. — Два года — и вуаля.

— Это лишь политика, доказательств не было, — объяснил случившееся во Франции Ерунов.

— Помимо нас, сидели болельщики других стран, — продолжил Горбачев, — один из них за драку с полицией и русскими, получил 2 месяца, после полутора отправился восвояси.

Далее обсудили геополитику.

— Повлияет ли случившееся с вами на проведение чемпионата мира? Будут ли наложены санкции?

— Никаких санкций, — сказал Ерунов. — У нас будет проведен чемпионат мира, как и Олимпиада — по высшей оценке. Не то, что во Франции. Они не разделяли потоки, не выполняли грамотно свою работу.

— Там, честно говоря, была ж… в городе, — говорит Горбачев о Марселе. — Организована она далеко не русскими болельщиками.

— Как к вам относились в тюрьме? Узнавали вас?

— Поначалу прощупывали, гавкали, а потом российское стремление, терпение и стремление к спорту и победам наработали нам репутацию. В конце те же арабы приходили и спрашивали у нас, как делать упражнения и что делать, если в жизни такие проблемы. Мы оказались в чужом обществе, но не потеряли марку граждан РФ — сильных и независимых.

— У вас там и спортзал был?

— Да, и занятия боксом и дзюдо, — ответил Ерунов. — И борьбой.

— Отсидев столько времени в тюрьме, кем вы себя ощущаете — преступником или героем? — последовал финальный вопрос.

— Гражданином Российской Федерации, — ответил Горбачев.

В руках у него была книга Федора Михайловича Достоевского.