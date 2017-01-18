«Через 2 года вернемся во Францию. У нас куча недоделанной работы»
В Россию вернулись осужденные за беспорядки на Euro-2016 фанаты.
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В ночи в Москву прилетели Сергей Горбачев и Алексей Ерунов — российские фанаты, которые были осуждены французским правосудием после беспорядков в Марселе в день матча (11 июня) Россия — Англия на Euro-2016.
Дмитрий СОМОВ.
Напомним, директор по работе с болельщиками «Локомотива» Ерунов в июне был осужден на два года, а руководитель
При этом в конце прошлого года в Россию вернулся еще один осужденный российский болельщик, Николай Морозов. Поклонник «Динамо» был приговорен к 12 месяцам лишения свободы, однако также добился сокращения своего срока заключения и освободился раньше.
Все трое вышли по УДО, с депортацией из Франции. Но если к Морозову столько внимания не было и встречали камерно и свои, то в этот раз в Шереметьево съехалась пресса. Камер и журналистов было больше, чем здесь же днем ранее, когда встречали Луиза Адриану. Бразилец молчал, а фанаты говорили — им было что рассказать. Впрочем, Родина приняла не сразу.
«Самолет приземлился, — сказал корреспонденту “СЭ” Сергею ЕГОРОВУ глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин. — Ребят выпустили по
Шпрыгин, к слову, продолжает руководить ВОБ, который исключен из состава РФС — организация действует юридически, а судя по жаркой встрече в аэропорту, и фактически.
— Мы сидели с русскими, — сказал Горбачев, — отношения у сложились хорошие. А про отношения других, кто там сидит, не буду говорить, это уже их проблема.
— Какие в целом условия содержания?
— По десятибалльной системе между двойкой и тройкой.
— А отношение полицейских?
— Все выполняют свою работу.
— Какие планы, как работа?
— Мы хотим к семьям. Алексей хочет увидеть своих детей, я хочу увидеть маму и сестру. Мы очень соскучились. Все бы ничего, но в отличие от коренных сидельцев французских тюрем мы не имели возможности увидеть родственников, близких и друзей. Очень дорого, большой курс между валютами, и чтобы организовать 30-минутную встречу, потребовалось бы не менее 2 тысяч евро.
— Алексей, как вас поддерживали близкие? — спросили Ерунова, который был в шарфе «Локо».
— Все поддерживали, не забывали, довольно часто общались. Но есть свои тонкости.
— От клуба была поддержка?
— Да, хотелось бы сказать большое спасибо — всем, кто поддерживал, не забывал. Хотел бы вернуться на работу, руководство выражает мне доверие.
— Алексей, ты французский язык выучил, скажи? — спросил Шпрыгин.
— Oui, — ответили оба.
Горбачев продолжил
— Я выразил благодарность всем тем, кто помогал нам во время отбывания наказания во французской тюрьме.
Следующий вопрос вызвал оживление.
— Поедете еще во Францию?
— Через два года, — ответил Ерунов. — У нас куча недоделанной работы.
— Почему нет? — спросил Горбачев. — Два года — и вуаля.
— Это лишь политика, доказательств не было, — объяснил случившееся во Франции Ерунов.
— Помимо нас, сидели болельщики других стран, — продолжил Горбачев, — один из них за драку с полицией и русскими, получил 2 месяца, после полутора отправился восвояси.
Далее обсудили геополитику.
— Повлияет ли случившееся с вами на проведение чемпионата мира? Будут ли наложены санкции?
— Никаких санкций, — сказал Ерунов. — У нас будет проведен чемпионат мира, как и Олимпиада — по высшей оценке. Не то, что во Франции. Они не разделяли потоки, не выполняли грамотно свою работу.
— Там, честно говоря, была ж… в городе, — говорит Горбачев о Марселе. — Организована она далеко не русскими болельщиками.
— Как к вам относились в тюрьме? Узнавали вас?
— Поначалу прощупывали, гавкали, а потом российское стремление, терпение и стремление к спорту и победам наработали нам репутацию. В конце те же арабы приходили и спрашивали у нас, как делать упражнения и что делать, если в жизни такие проблемы. Мы оказались в чужом обществе, но не потеряли марку граждан РФ — сильных и независимых.
— У вас там и спортзал был?
— Да, и занятия боксом и дзюдо, — ответил Ерунов. — И борьбой.
— Отсидев столько времени в тюрьме, кем вы себя ощущаете — преступником или героем? — последовал финальный вопрос.
— Гражданином Российской Федерации, — ответил Горбачев.
В руках у него была книга Федора Михайловича Достоевского.
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