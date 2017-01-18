AFP: двое российских болельщиков высланы из Франции в Россию

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Третий болельщик, Николай Морозов, был освобожден и выслан ранее, в декабре.

Ерунов и Горбачев были задержаны минувшим летом во время проходившего во Франции чемпионата Европы. Преследования в отношении российских фанатов связаны с уличными беспорядками, развернувшимися 11 июня в Марселе в преддверии и во время матча сборных Англии и России, проводившегося в этом городе. После игры, 14 июня, сотрудники французских правоохранительных органов задержали в городе Манделье-Ла-Напуль под Марселем автобус с 43 гражданами РФ — все они, включая водителя, были временно помещены под стражу.

Ерунов и Горбачев были изначально приговорены исправительным судом Марселя к 24 и 18 месяцам лишения свободы. Однако позже была подана кассация и тюремные сроки были сокращены — до 18 и 15 месяцев соответственно. В дальнейшем они подали ходатайство об их условном освобождении и высылке из Франции.