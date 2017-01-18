AFP: двое российских болельщиков высланы из Франции в Россию
ПАРИЖ, 18 января. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Двое российских болельщиков, Алексей Ерунов и Сергей Горбачев, осужденных во Франции за участие в беспорядках на матче чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и России, во вторник освобождены из тюрьмы и высланы на родину. Об этом сообщило агентство France Press.
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Третий болельщик, Николай Морозов, был освобожден и выслан ранее, в декабре.
Ерунов и Горбачев были задержаны минувшим летом во время проходившего во Франции чемпионата Европы. Преследования в отношении российских фанатов связаны с уличными беспорядками, развернувшимися 11 июня в Марселе в преддверии и во время матча сборных Англии и России, проводившегося в этом городе. После игры, 14 июня, сотрудники французских правоохранительных органов задержали в городе
Ерунов и Горбачев были изначально приговорены исправительным судом Марселя к 24 и 18 месяцам лишения свободы. Однако позже была подана кассация и тюремные сроки были сокращены — до 18 и 15 месяцев соответственно. В дальнейшем они подали ходатайство об их условном освобождении и высылке из Франции.
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