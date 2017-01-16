Российские болельщики будут высланы из Франции в Россию 17 января
ПАРИЖ, 16 января. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Российские болельщики, осужденные во Франции за участие в беспорядках на матче чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и РФ, будут высланы на родину 17 января. Об этом корр. ТАСС сообщил генеральный консул РФ в Марселе Сергей Молчанов.
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«По имеющейся от властей Франции информации, они должны быть выдворены завтра, 17 января», — сказал генконсул.
Речь идет о двух болельщиках: 29-летнем Алексее Ерунове и Сергее Горбачеве. Изначально они были приговорены исправительным судом Марселя к 24 и 18 месяцам лишения свободы. Однако позже была подана кассация и тюремные сроки были сокращены — до 18 и 15 месяцев соответственно. Они подали ходатайство об их условном освобождении и высылке из Франции.
Другой российский болельщик Николай Морозов, приговоренный во Франции к 12 месяцам лишения свободы, был освобожден
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