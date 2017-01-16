Российские болельщики будут высланы из Франции в Россию 17 января

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«По имеющейся от властей Франции информации, они должны быть выдворены завтра, 17 января», — сказал генконсул.

Речь идет о двух болельщиках: 29-летнем Алексее Ерунове и Сергее Горбачеве. Изначально они были приговорены исправительным судом Марселя к 24 и 18 месяцам лишения свободы. Однако позже была подана кассация и тюремные сроки были сокращены — до 18 и 15 месяцев соответственно. Они подали ходатайство об их условном освобождении и высылке из Франции.