Презентация бренда Санкт-Петербурга как города-хозяина матчей Евро-2020 состоится в четверг.

«Все 13 городов последовательно презентуют свои логотипы, концепции, — сказал Мутко по телефону. — Санкт-Петербург — важнейший город с точки зрения проведения матчей чемпионата. Это прекрасный город, там новый стадион. На мероприятие приедет президент УЕФА Александер Чеферин, члены исполкома УЕФА… Надеемся, все пройдет красочно и напомнит всем, что Петербург примет матчи Евро-2020».