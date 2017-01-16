Мутко: Санкт-Петербург — важнейший город с точки зрения проведения Евро-2020
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт, Артем Калинин. Санкт-Петербург является важнейшим городом с точки зрения проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, заявил агентству «Р-Спорт» курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.
Презентация бренда
«Все 13 городов последовательно презентуют свои логотипы, концепции, — сказал Мутко по телефону. —
Евро-2020 пройдет в 13 городах Европы:
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