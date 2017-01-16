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16 января 2017, 10:34 | Футбол: Чемпионат Европы | Р-Спорт

Мутко: Санкт-Петербург — важнейший город с точки зрения проведения Евро-2020

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт, Артем Калинин. Санкт-Петербург является важнейшим городом с точки зрения проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, заявил агентству «Р-Спорт» курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

Презентация бренда Санкт-Петербурга как города-хозяина матчей Евро-2020 состоится в четверг.

«Все 13 городов последовательно презентуют свои логотипы, концепции, — сказал Мутко по телефону. — Санкт-Петербург — важнейший город с точки зрения проведения матчей чемпионата. Это прекрасный город, там новый стадион. На мероприятие приедет президент УЕФА Александер Чеферин, члены исполкома УЕФА… Надеемся, все пройдет красочно и напомнит всем, что Петербург примет матчи Евро-2020».

Евро-2020 пройдет в 13 городах Европы: Санкт-Петербурге (Россия), Баку (Азербайджан), Бухаресте (Румыния), Будапеште (Венгрия), Мюнхене (Германия), Брюсселе (Бельгия), Амстердаме (Нидерланды), Копенгагене (Дания), Риме (Италия), Бильбао (Испания), Дублине (Ирландия), Лондоне (Англия) и Глазго (Шотландия).
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