Проведение ЧЕ-2016 по футболу принесло Франции €1,22 млрд
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Проведение чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции принесло стране €1,22 млрд. Об этом сообщает
France-Presse со ссылкой на исследование, которое должно быть опубликовано Министерством спорта страны во вторник.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Согласно исследованию, во время турнира Францию посетило 613 тысяч туристов, каждый из которых в среднем тратил в день €154 и провел в стране 7,9 дня.
Чемпионат Европы проходил во Франции с 10 июня по 10 июля. Победителем турнира стала сборная Португалии, в финале выигравшая у команды Франции (1:0 доп.вр.).
Сборная России выступала в группе В и заняла последнее место, не попав в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter