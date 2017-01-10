Проведение ЧЕ-2016 по футболу принесло Франции €1,22 млрд

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Согласно исследованию, во время турнира Францию посетило 613 тысяч туристов, каждый из которых в среднем тратил в день €154 и провел в стране 7,9 дня.

Чемпионат Европы проходил во Франции с 10 июня по 10 июля. Победителем турнира стала сборная Португалии, в финале выигравшая у команды Франции (1:0 доп.вр.).