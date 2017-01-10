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10 января 2017, 10:17 | Футбол: Чемпионат Европы | ТАСС

Проведение ЧЕ-2016 по футболу принесло Франции €1,22 млрд

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Проведение чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции принесло стране €1,22 млрд. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на исследование, которое должно быть опубликовано Министерством спорта страны во вторник.

Во время турнира Францию посетило 613 тысяч туристов каждый из которых в среднем тратил в день €154. Увеличить
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Согласно исследованию, во время турнира Францию посетило 613 тысяч туристов, каждый из которых в среднем тратил в день €154 и провел в стране 7,9 дня.

Чемпионат Европы проходил во Франции с 10 июня по 10 июля. Победителем турнира стала сборная Португалии, в финале выигравшая у команды Франции (1:0 доп.вр.).

Сборная России выступала в группе В и заняла последнее место, не попав в плей-офф.
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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. На чемпионате Европы 2016 года по футболу во Франции сборная России пять раз проходила допинг-контроль. Об этом в рамках научно-практической конференции о медицинском сопровождении в футболе рассказал главный врач национальной команды Эдуард Безуглов.
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