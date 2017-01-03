Прощание с Виктором Царевым пройдет 5 января на Троекуровском кладбище
Чемпион Европы по футболу 1960 года скончался 2 января.
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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Прощание с известным футболистом и тренером Виктором Царевым пройдет 5 января на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает
Царев скончался 2 января на 86-году жизни.
«Прощание с великим динамовцем Виктором Царевым пройдет 5 января в 13:30 на Троекуровском кладбище (зал прощаний)», — говорится в сообщении.
Царев всю карьеру провел в московском «Динамо» (1954−1966). Он четыре раза становился чемпионом СССР (1955, 1957, 1959, 1963). В 1960 году стал чемпионом Европы в составе сборной СССР. В разные годы Царев входил в тренерский штаб «Динамо» и сборной СССР.
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