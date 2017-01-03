На жеребьевке отборочного турнира ЧЕ-2019 (U-21) белорусы окажутся в пятой корзине из шести
26 января в Ньоне пройдет жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2019 среди молодежи (U-21), в котором примут участие футболисты, родившиеся 1 января 1996 года и позже.
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Сборные 54 стран будут распределены по 9 группам и сыграют с марта 2017-го по ноябрь 2018-го. В финальную часть, которая пройдет в июне 2019 года в Италии, выйдут 9 победителей групп, а также выявленные в поединках
В преддверии жеребьевки УЕФА рассеял 54 команды по 6 корзинам. Беларусь с 42-м рейтингом попала лишь в пятую из них вместе с Литвой, Азербайджаном, Арменией, Боснией и Герцеговиной, Казахстаном, Кипром, Латвией и Эстонией. Перед жеребьевкой континентального первенства-2015 белорусы с 19-м рейтингом были делегированы во вторую корзину, а накануне ЧЕ-2017 с 37-м рейтингом — в четвертую.
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