Фомина: На Евро-2017 женской сборной России хочется преподнести сюрприз

«В январе мы сыграем три товарищеских матча, в марте примем участие в турнире «Кубок Алгарве». В апреле планируем ещё два контрольных поединка, ищем максимально сильного соперника. В июне садимся на сбор перед Евро, в рамках которого сыграем ещё несколько спаррингов. Рассчитываем подготовиться к турниру максимально хорошо.



Нам досталась сложная группа на Евро? К тому, что попалась Германия, отнеслась с юмором. Мы ни одного отборочного турнира не обходились без неё, и вот она попала нам в финальном раунде. Когда нам досталась Швеция, было некоторое разочарование: понятно, что во второй корзине все соперники сильны, но шведки, на мой взгляд, превосходят всех. С той же Норвегией мы выиграли два последних матча, и было бы лучше заполучить в соперники их. А в итоге нам в группе, из которой в ¼ финала выходят две команды, противостоят победитель и финалист Олимпийских игр.

Что касается Италии, то с этой командой можно играть. Может, и хорошо, что мы сейчас крупно ей проиграли, возможно, будет присутствовать недооценка с их стороны. Мы же понимаем, что при правильной подготовке можно им противостоять. В любом случае я не могла повлиять на жеребьёвку, поэтому что есть, то есть. Значит, так сейчас нужно. Нам же необходимо думать и о будущем, ведь после Евро будет отбор на чемпионат мира. На Евро от нас никто ничего не ждёт, и в этом наш козырь. Хочется преподнести сюрприз", — цитирует Фомину официальный сайт РФС.