Загитова планирует стать тренером по фигурному катанию в будущем

«Я в будущем хочу стать тренером, дарить свой опыт маленьким спортсменам», — сказала она.

В Ижевске Загитова провела мастер-класс для начинающих фигуристов и учила малышей выполнять базовые элементы. «Сложно тренировать, если честно, но я желаю всем тренерам хороших учеников, чтобы их слушались всегда, взаимопонимание должно быть», — подчеркнула спортсменка. По ее словам, оценивать потенциал маленьких детей довольно сложно, однако она выразила уверенность в том, что из тех, кто сегодня тренировался вместе с ней, «обязательно кто-нибудь да выстрелит».

Свои отношения с ее нынешним тренером Этери Тутберидзе она назвала дружественными, но с соблюдением субординации. «Все равно должно быть какое-то ощущение, что ты тренируешься с тренером, который тебя воспитывает, и ты большую часть с ним проводишь времени, и все-таки он как друг, как тренер и как мама даже где-то», — сказала она. По словам Загитовой, спортсмен, нацеленный на результат, должен не только верить в себя, но и «доверять тренеру, не спорить с ним и соглашаться во всем».

Квартира в подарок

В понедельник Загитова также встретилась с главой Удмуртии Александром Бречаловым, который вручил ей ключи от четырехкомнатной квартиры в Ижевске. «Я не ожидала такого подарка, мне было очень приятно, я хочу сказать огромное спасибо Ижевску и Удмуртии за такой прекрасный подарок», — сказала она. Алина рассказала, что она в свою очередь вручила главе региона талисман олимпиады в Пхёнчхане — белого тигра по имени Сухоран.