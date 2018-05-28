Загитова планирует стать тренером по фигурному катанию в будущем
ИЖЕВСК, 28 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова хотела бы стать тренером в будущем. Об этом она рассказала журналистам после
ИЖЕВСК, 28 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова хотела бы стать тренером в будущем. Об этом она рассказала журналистам после
«Я в будущем хочу стать тренером, дарить свой опыт маленьким спортсменам», — сказала она.
В Ижевске Загитова провела
Свои отношения с ее нынешним тренером Этери Тутберидзе она назвала дружественными, но с соблюдением субординации. «Все равно должно быть
В понедельник Загитова также встретилась с главой Удмуртии Александром Бречаловым, который вручил ей ключи от четырехкомнатной квартиры в Ижевске. «Я не ожидала такого подарка, мне было очень приятно, я хочу сказать огромное спасибо Ижевску и Удмуртии за такой прекрасный подарок», — сказала она. Алина рассказала, что она в свою очередь вручила главе региона талисман олимпиады в Пхёнчхане — белого тигра по имени Сухоран.
Уроженка Ижевска завоевала золото Олимпиады-2018 в Пхёнчхане в личных соревнованиях по фигурному катанию и серебро в командном турнире.