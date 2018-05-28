Загитова: Не могу представить, что уйду от Тутберидзе

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На встрече в аэропорту Загитова рассказала о программах к новому сезону, подготовка к которому начнётся уже 4 июня в Новогорске.

«Сейчас у меня самая главная мечта — спокойно тренироваться. Сейчас, когда я приеду в Новогорск, нужно спокойно поставить программу, чтобы зрители, которые на меня смотрят, прочувствовали мою программу, потому что она очень интересная.

Посмотрите. На то он и сюрприз. Те же самые набор элементов, просто сейчас чуть-чуть правила меняются, поэтому… нет, не буду вам говорить. У меня будет программа под «Призрак оперы» — короткая. Произвольную пока не поставили, — приводит слова Загитовой «Сусанин».

Также Загитову спросили, может ли она представить свой уход от тренера Этери Тутберидзе.

«Нет, не могу представить», — ответила фигуристка.