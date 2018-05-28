Загитова: Не могу представить, что уйду от Тутберидзе
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приехала в родной Ижевск, чтобы провести
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приехала в родной Ижевск, чтобы провести
На встрече в аэропорту Загитова рассказала о программах к новому сезону, подготовка к которому начнётся уже 4 июня в Новогорске.
«Сейчас у меня самая главная мечта — спокойно тренироваться. Сейчас, когда я приеду в Новогорск, нужно спокойно поставить программу, чтобы зрители, которые на меня смотрят, прочувствовали мою программу, потому что она очень интересная.
Посмотрите. На то он и сюрприз. Те же самые набор элементов, просто сейчас
Также Загитову спросили, может ли она представить свой уход от тренера Этери Тутберидзе.
«Нет, не могу представить», — ответила фигуристка.
Напомним, что в межсезонье другая воспитанница Тутберидзе Евгения Медведева перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.