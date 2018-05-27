Загитова не может представить, что уйдет от тренера Тутберидзе
ИЖЕВСК, 27 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не может представить, что уйдет от своего тренера Этери Тутберидзе. Об этом она рассказала журналистам.
ИЖЕВСК, 27 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не может представить, что уйдет от своего тренера Этери Тутберидзе. Об этом она рассказала журналистам.
В воскресенье в аэропорту Ижевска прошла торжественная встреча Загитовой, которая является уроженкой города. Ранее фигуристка Евгения Медведева приняла решение прекратить сотрудничество с Тутберидзе и перейти к канадском тренеру Брайану Орсеру. На вопрос, может ли она представить себя в ситуации других фигуристов, которые меняют тренеров, спортсменка ответила: «Нет, не могу представить».
Фигуристка рассказала, что приступит к тренировкам с 4 июня. «У меня будет короткая программа под “Призрак оперы”, произвольную мне пока еще не поставили, сборы у нас начнутся с 4 июня, — сказала она. — Самая главная мечта сейчас — это просто спокойно тренироваться, когда я приеду в Новогорск, и спокойно поставить программу, чтобы зрители прочувствовали ее, потому что она очень интересная». Она отметила, что в программе будут использованы те же самые наборы элементов, однако с учетом меняющихся правил.
В Ижевске Загитова проведет один день. В понедельник она встретится с главой Удмуртии Александром Бречаловым, также ей предстоит впервые провести
Спортсменка призналась, что когда только начинала свой путь в фигурном катании, ей посчастливилось увидеть Евгения Плющенко на льду в
Загитова завоевала золото Олимпиады-2018 в Пхёнчхане в личных соревнованиях по фигурному катанию и серебро в командном турнире.