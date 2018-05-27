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20:28 (мск), источник: ТАСС

Загитова не может представить, что уйдет от тренера Тутберидзе

ИЖЕВСК, 27 мая. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не может представить, что уйдет от своего тренера Этери Тутберидзе. Об этом она рассказала журналистам.

В воскресенье в аэропорту Ижевска прошла торжественная встреча Загитовой, которая является уроженкой города. Ранее фигуристка Евгения Медведева приняла решение прекратить сотрудничество с Тутберидзе и перейти к канадском тренеру Брайану Орсеру. На вопрос, может ли она представить себя в ситуации других фигуристов, которые меняют тренеров, спортсменка ответила: «Нет, не могу представить».

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Фигуристка рассказала, что приступит к тренировкам с 4 июня. «У меня будет короткая программа под “Призрак оперы”, произвольную мне пока еще не поставили, сборы у нас начнутся с 4 июня, — сказала она. — Самая главная мечта сейчас — это просто спокойно тренироваться, когда я приеду в Новогорск, и спокойно поставить программу, чтобы зрители прочувствовали ее, потому что она очень интересная». Она отметила, что в программе будут использованы те же самые наборы элементов, однако с учетом меняющихся правил.

В Ижевске Загитова проведет один день. В понедельник она встретится с главой Удмуртии Александром Бречаловым, также ей предстоит впервые провести мастер-класс для юных фигуристов в ледовом дворце «Олимпиец». «Я сейчас вечером приду домой, немножко подготовлю план [мастер-класса], потому что без плана не знаешь, что делать», — сказала она.

Спортсменка призналась, что когда только начинала свой путь в фигурном катании, ей посчастливилось увидеть Евгения Плющенко на льду в Санкт-Петербурге, на которого она смотрела снизу вверх. Загитова подчеркнула, что такие мастер-классы для начинающих спортсменов — важное событие. «Потому что есть стимул, куда стремиться дальше и не останавливаться», — отметила фигуристка, добавив, что секретом ее психологической подготовки является вера в себя и любовь к фигурному катанию.

Загитова завоевала золото Олимпиады-2018 в Пхёнчхане в личных соревнованиях по фигурному катанию и серебро в командном турнире.

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