Загитовой подарили щенка за победу на Олимпиаде

Источник: РИА "Новости"

Церемония передачи прошла в отеле «Метрополь» в центре Москвы. Щенка спортсменке передал Такаси Эндо — японский политик, председатель Общества охраны собак Акита-ину. Трехмесячный щенок по кличке Масару прибыл в российскую столицу накануне. Хотя Масару девочка, ее имя в Японии считается мужским, однако для русского слуха это не кажется столь очевидным, и Загитова предпочла именно его. В полете Масару сопровождал Такаси Эндо.

Церемонию посетил и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он прибыл в гостиницу прямо из аэропорта — накануне премьер участвовал в Петербургском международном экономическом форуме.

Загитова попросила родителей в случае победы на Олимпиаде разрешить ей завести акита-ину. Фотографию собаки она увидела во время пребывания в префектуре Ниигата при подготовке к олимпийским соревнованиям 2018 года, на которых завоевала золотую медаль. Администрация префектуры и Общество защиты собак акита-ину живо отреагировали на это и предложили спортсменке подарить ей щенка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjPIvwHhxTY/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BjPIvwHhxTY/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от #teamZagitova Alina Zagitova (@teamzagitova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-26T10:00:04+00:00">26 Май 2018 в 3:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как писала японская газета Asahi Shimbun, эта история вызвала всплеск интереса к собакам этой породы. Кроме того, порода акита-ину известна многим благодаря фильму «Хатико», но даже несмотря на популярность и любовь жителей самых разных стран, сохранение этой породы остается проблемой, и ее решением занимается Общество защиты собак акита-ину.