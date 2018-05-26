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13:45 (мск), источник: Р-Спорт

Загитовой подарили щенка за победу на Олимпиаде

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российская фигуристка Алина Загитова в субботу получила долгожданный «приз» за победу на Олимпиаде в Южной Корее — щенка японской породы акита-ину.

Источник: РИА "Новости"

Церемония передачи прошла в отеле «Метрополь» в центре Москвы. Щенка спортсменке передал Такаси Эндо — японский политик, председатель Общества охраны собак Акита-ину. Трехмесячный щенок по кличке Масару прибыл в российскую столицу накануне. Хотя Масару девочка, ее имя в Японии считается мужским, однако для русского слуха это не кажется столь очевидным, и Загитова предпочла именно его. В полете Масару сопровождал Такаси Эндо.

Церемонию посетил и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он прибыл в гостиницу прямо из аэропорта — накануне премьер участвовал в Петербургском международном экономическом форуме.

Загитова попросила родителей в случае победы на Олимпиаде разрешить ей завести акита-ину. Фотографию собаки она увидела во время пребывания в префектуре Ниигата при подготовке к олимпийским соревнованиям 2018 года, на которых завоевала золотую медаль. Администрация префектуры и Общество защиты собак акита-ину живо отреагировали на это и предложили спортсменке подарить ей щенка.

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Как писала японская газета Asahi Shimbun, эта история вызвала всплеск интереса к собакам этой породы. Кроме того, порода акита-ину известна многим благодаря фильму «Хатико», но даже несмотря на популярность и любовь жителей самых разных стран, сохранение этой породы остается проблемой, и ее решением занимается Общество защиты собак акита-ину.

Масару стала уже второй собакой этой породы, подаренной Японией России. Ранее префектура Акита подарила акита-ину российскому президенту Владимиру Путину. Собаку назвали Юмэ, что по-японски означает «мечта». Собака вновь напомнила о себе японским СМИ, когда оказалась в кадре во время интервью Путина японским журналистам в декабре 2016 года.

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