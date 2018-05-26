Загитовой подарили щенка за победу на Олимпиаде
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российская фигуристка Алина Загитова в субботу получила долгожданный «приз» за победу на Олимпиаде в Южной Корее — щенка японской породы
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российская фигуристка Алина Загитова в субботу получила долгожданный «приз» за победу на Олимпиаде в Южной Корее — щенка японской породы
Церемония передачи прошла в отеле «Метрополь» в центре Москвы. Щенка спортсменке передал Такаси Эндо — японский политик, председатель Общества охраны собак
Церемонию посетил и
Загитова попросила родителей в случае победы на Олимпиаде разрешить ей завести
Как писала японская газета Asahi Shimbun, эта история вызвала всплеск интереса к собакам этой породы. Кроме того, порода
Масару стала уже второй собакой этой породы, подаренной Японией России. Ранее префектура Акита подарила