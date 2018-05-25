Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Японцы отправили в Россию щенка акита-ину для Загитовой
Глава Ассоциации сохранения чистоты породы
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Глава Ассоциации сохранения чистоты породы
Российская фигуристка говорила, что собаку такой породы ей подарят родители, если она хорошо выступит на Олимпиаде-2018.
Ассоциация сохранения чистоты породы
26 мая при передаче щенка Загитовой будет присутствовать