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13:04 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Японцы отправили в Россию щенка акита-ину для Загитовой

Глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Такаси Эндо летит в Москву с щенком Масаро. Его хозяйкой станет олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Источник: РИА "Новости"

Российская фигуристка говорила, что собаку такой породы ей подарят родители, если она хорошо выступит на Олимпиаде-2018.

Ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину в Японии сама решила сделать такой подарок популярной спортсменке.

26 мая при передаче щенка Загитовой будет присутствовать премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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