Японцы отправили в Россию щенка акита-ину для Загитовой

Российская фигуристка говорила, что собаку такой породы ей подарят родители, если она хорошо выступит на Олимпиаде-2018.



Ассоциация сохранения чистоты породы акита-ину в Японии сама решила сделать такой подарок популярной спортсменке.



26 мая при передаче щенка Загитовой будет присутствовать премьер-министр Японии Синдзо Абэ.