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16:06 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Плющенко провел мастер-класс для девочки с ограниченными возможностями

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко исполнил мечту 9-летней Вари.

Источник: РИА "Новости"

У девочки поражение некоторых мышц (диагноз М35), но иногда она выполняет на льду элементы фигурного катания.

Плющенко пригласил девочку на лед своей Академии «Angels of Plushenko» и провел для нее мастер-класс. Он показывал Варе правильную технику выполнению базовых элементов фигурного катания, а в конце урока кружил в сложных поддержках.

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