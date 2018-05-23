Плющенко провел мастер-класс для девочки с ограниченными возможностями

У девочки поражение некоторых мышц (диагноз М35), но иногда она выполняет на льду элементы фигурного катания.



Плющенко пригласил девочку на лед своей Академии «Angels of Plushenko» и провел для нее мастер-класс. Он показывал Варе правильную технику выполнению базовых элементов фигурного катания, а в конце урока кружил в сложных поддержках.