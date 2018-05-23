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Плющенко провел мастер-класс для девочки с ограниченными возможностями
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко исполнил мечту 9-летней Вари.
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Олимпийский чемпион Евгений Плющенко исполнил мечту 9-летней Вари.
У девочки поражение некоторых мышц (диагноз М35), но иногда она выполняет на льду элементы фигурного катания.
Плющенко пригласил девочку на лед своей Академии «Angels of Plushenko» и провел для нее