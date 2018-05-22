Горшков: Российское фигурное катание ощущает дефицит тренерских кадров
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Одной из главных проблем российского фигурного катания является дефицит тренерских кадров. Об этом на
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Одной из главных проблем российского фигурного катания является дефицит тренерских кадров. Об этом на
«Предложений на [отчетно-выборной] конференции было достаточно много. Трудно выделить
«Было предложено, чтобы молодые тренеры были закреплены за региональными школами. А для этого им надо оказывать методическую и практическую помощь», — добавил он.