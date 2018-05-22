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20:45 (мск), источник: ТАСС

Горшков: Российское фигурное катание ощущает дефицит тренерских кадров

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Одной из главных проблем российского фигурного катания является дефицит тренерских кадров. Об этом на пресс-конференции рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, который во вторник был переизбран на новый четырехлетний срок.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Предложений на [отчетно-выборной] конференции было достаточно много. Трудно выделить что-то особенное. Основной проблемой, причем не только в нашем виде спорта, является дефицит тренерских кадров. Сильнее он ощущается в регионах, особенно дефицит квалифицированных тренерских кадров», — сказал Горшков.

«Было предложено, чтобы молодые тренеры были закреплены за региональными школами. А для этого им надо оказывать методическую и практическую помощь», — добавил он.

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