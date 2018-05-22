Горшков: Российское фигурное катание ощущает дефицит тренерских кадров

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Одной из главных проблем российского фигурного катания является дефицит тренерских кадров. Об этом на пресс-конференции рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, который во вторник был переизбран на новый четырехлетний срок.