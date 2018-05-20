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20 мая, источник: Чемпионат.com

Сотникова: Если буду готова на 100%, только тогда выйду на соревнования

Олимпийская чемпионка 2014 года фигуристка Аделина Сотникова, которая тренируется в Академии Евгения Плющенко и участвует в его шоу, рассказала о своих планах.

Источник: РИА "Новости"

«На ближайшее будущее мне восстановиться надо, а там уже и правила меняться будут. Если я буду готова на сто процентов, то только тогда выйду на соревнования, но не меньше, потому что выходить и делать опять грубые ошибки я не готова. Я просто психологически с ума сойду.

Если брать соревнования, то я бы хотела выступить на турнире самого высокого уровня, но для этого нужно очень много работать и опять отдаляться от всего и жертвовать, правда, не тем, чем я жертвовала, будучи ребёнком, а уже сейчас взрослым человеком. Уже хочется другого от жизни, и взгляды другие, тем не менее если я буду готова, то попытка не пытка, тем более со мной такие люди рядом, которые верят в меня и готовы помочь всем, чем угодно.

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Ближайшие планы? Буду работать на шоу, потом мне нужно окончить учёбу, а именно защитить диплом. После хочется уехать отдохнуть. А летом начать полный процесс подготовки. Вообще, я люблю участвовать в разных проектах, сложных или нет. Это полезный опыт для будущего. Я люблю быть разносторонним человеком.

Планирую ли открыть собственную школу фигурного катания? Конечно, я буду думать об этом, когда скажу спорту «всё». Естественно, я буду тренировать сама. Это моё. Дети меня любят. Я с ними могу найти общий язык, уже есть опыт. Иногда, правда, это бывает не в кайф, потому что они не понимают, чего ты хочешь от них, и тебе хочется убить всех на свете. Ты приходишь «разорённая» домой и уставшая, потому что так много сил забирает работа с маленькими фигуристами. Работа тренера очень тяжёлая. Понимаю, сколько Елена Германовна в меня вложила, сколько Женя сейчас вкладывает. Это вообще нелегко! Мы раньше думали, что тренер ничего особого не делает… Это вообще не так. Тренеры вкладывают в каждого спортсмена свою жизнь и душу, жертвуют семейной жизнью. В будущем я готова, чтобы мои дети были на том же уровне, на каком была и я. Но об этом нужно очень много думать. Есть у меня предложения, но пока я сказала, что подумаю, — приводит слова Сотниковой Prosports.kz.

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