Сотникова: Если буду готова на 100%, только тогда выйду на соревнования

Источник: РИА "Новости"

«На ближайшее будущее мне восстановиться надо, а там уже и правила меняться будут. Если я буду готова на сто процентов, то только тогда выйду на соревнования, но не меньше, потому что выходить и делать опять грубые ошибки я не готова. Я просто психологически с ума сойду.

Если брать соревнования, то я бы хотела выступить на турнире самого высокого уровня, но для этого нужно очень много работать и опять отдаляться от всего и жертвовать, правда, не тем, чем я жертвовала, будучи ребёнком, а уже сейчас взрослым человеком. Уже хочется другого от жизни, и взгляды другие, тем не менее если я буду готова, то попытка не пытка, тем более со мной такие люди рядом, которые верят в меня и готовы помочь всем, чем угодно.

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Ближайшие планы? Буду работать на шоу, потом мне нужно окончить учёбу, а именно защитить диплом. После хочется уехать отдохнуть. А летом начать полный процесс подготовки. Вообще, я люблю участвовать в разных проектах, сложных или нет. Это полезный опыт для будущего. Я люблю быть разносторонним человеком.