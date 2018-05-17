«В последние два года я пытался объять необъятное». Денис Тен рассказал о провале на Олимпиаде и завершении карьеры

— Денис, читатели интересуются Вашей профессиональной карьерой, намерены ли Вы ее продолжать?

— Честно признаюсь, я вышел на лед в первый раз буквально в начале этого месяца. В Канаде я занимался с нашим режиссером, мы разрабатывали программу, делали концепт моей личной программы, размышляли на различные темы. И это был первый раз, когда я встал на лед после Олимпийских игр. К сожалению, немногие понимают глобальность моей травмы. Я порвал голеностоп, у меня в буквальном смысле нога держалась на одной связке. Голеностоп вообще держится на четырех связках, из которых две у меня были критически повреждены, одна находилась в более-менее удовлетворительном состоянии, и на последней я мог выполнять только простейшие действия.

Читайте также Денис Тен проведет мастер-класс в Атырау

На лечение таких травм уходит до двух лет. Я не мог позволить себе хирургическое вмешательство, потому что никогда не знаешь, как операция может сказаться на организме. Ты никогда не можешь предугадать, как долго ты будешь восстанавливаться, какие могут быть последствия. Ты не знаешь, сможешь ли ты вернуть себе то же положение ноги, получится ли вернуть прежний комфорт в исполнении каких-то вещей. Я понял, что я не могу рисковать — все ждали от меня Олимпиаду.

Я только сегодня говорил с Димашем (Кудайбергеном — прим. ред.) и во время разговора говорю ему: «Представляешь, в подготовке к этому году у меня сложилось все — я поставил уникальную программу, о которой мечтал всю свою жизнь. Я был в отличной форме летом, и я набрал потрясающий уровень своей кондиции. Олимпиада проходила в Корее и это была моя вторая Олимпиада, я планировал, что, возможно, она станет завершающей главой в моей карьере. И вот лето, я в Корее и я получаю самую главную травму в своей жизни».

Именно в этот период! Я и до этого говорил, что случись эта травма в любой другой момент, да даже хотя бы годом раньше, и возможно, это даже полезно бы сказалось на моем физическом и ментальном здоровье. Но все бывает, все нужно преодолевать, я переосмыслил многие вещи, и я понял, что сейчас, наверное, очень важно просто залечиться.

В последние два года я пытался объять необъятное. Ты ломаешься, ты закрываешь глаза, тебя подводит здоровье, тебе мешают какие-то физические нюансы, но ты воспитан так, что ты не даешь себе возможность сдаться. Поэтому сейчас самое главное — залечиться. Я чувствую себя намного лучше. После Олимпиады у меня случился рецидив, и я не выходил из дома. Целый месяц я не ходил, у меня были большие проблемы, но сейчас я чувствую себя намного лучше. Я думаю, что как только я залечусь, как только у меня все наладится с точки зрения физиологии, я стану планировать дальнейшие шаги. Люблю ли я спорт? Да. Хочу ли я что-то заявить? Однозначно. Но я думаю, что только время подскажет конкретные действия. Я общаюсь с тренером, но сейчас у меня в фокусе — ледовое шоу.

— Что Вы можете сказать о сотрудничестве с Димашем Кудайбергеном?

— Ну, во-первых, что я невероятно горд тем, что у нас в Казахстане появилась звезда такого уровня, как Димаш. А во-вторых, я польщен тем, что он помог мне с программой.

Вообще, как я говорил раньше, я думаю, что в Казахстане не так много мероприятий, которые будут интересны для иностранных туристов. Есть глобальные и сверхмасштабные вещи, например, как Универсиада или ЭКСПО. Но если брать отдельные концерты, которые могут привлечь гостей из-за рубежа, я знаю только два мероприятия, которые привлекают иностранцев, — это наше ледовое шоу и концерт Димаша Кудайбергенова. И в этом году мы с Димашем сделали совместный проект: я подготовил программу под его музыку, и я невероятно польщен тем, что он специально записал трек для меня. И этот проект является удивительным и обволакивающим все аспекты страны — это и культура, и спорт, и туризм. И я рад быть частью такого грандиозного опыта.

— Важно ли стать чемпионом и в чем заключается важность олимпийской медали?

— Для меня это очень важно. Для меня это — вся жизнь. Мне 24 года, и я всю свою жизнь занимаюсь фигурным катанием. Ради этого разделилась моя семья — папа остался со старшим братом в Казахстане, а мама улетела со мной сначала в Москву, а затем в Америку. И все из-за того, что я так сильно любил фигурное катание. Я положил все свое здоровье ради спорта. Если проанализировать список травм, которые я преодолел за всю свою карьеру, то можно будет создать книгу, а я ведь еще даже не закончил карьеру. (смеется) Представьте, каково это, например, в этом году понять, что ты потратил огромное количество времени своей жизни на тренировки, на преодоление себя, когда каждый день это боль.

Ухудшилось качество жизни не только на льду, но и в бытовом смысле тоже. Были затрачены огромные финансовые ресурсы, было огромное внимание со стороны людей, много людей верили, что я преодолею себя, но ничего не получилось. И это только один год. А теперь представьте, когда занимаешься этим 20 лет.

И когда случается один такой год, в котором все пошло наперекосяк? И ты начинаешь думать о том, что в принципе можно было заняться чем-то другим?

Я никогда не жалел о том, что занялся фигурным катанием, хотя бы потому, что это был мой осознанный выбор. Меня родители не заставляли заниматься фигурным катанием, я сам это выбрал для себя. И поэтому мои достижения для меня самого важны. Мысль о том, что о фигурном катании сейчас в Казахстане знают, что этот вид спорта на слуху — это просто потрясающе. Я видел, как этот вид спорта развивается, и это не может не радовать.