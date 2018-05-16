Плющенко: Трусова способна сохранить четверные прыжки во взрослом катании

Источник: РИА "Новости"

Нидерланды внесли на конгресс ISU предложение о повышении минимального возраста участников соревнований во взрослом фигурном катании до 17 лет с сезона-2020/21. Сторонники идеи внедрения ценза утверждают, что юниоркам легче исполнять сложные элементы, чем взрослым, отчего продолжительность карьеры в женском одиночном катании сокращается. Трусова, работающая под руководством Этери Тутберидзе, в 13 лет впервые в истории женского фигурного катания чисто исполнила на соревнованиях четверной прыжок — сальхов, а вскоре в одной программе сделала два четверных — сальхов и тулуп.

Плющенко за ценз в 18 лет

«Я бы не хотел обсуждать коллег. У Этери Тутберидзе всё здорово получается. На мой взгляд, она делает свое дело хорошо, у нее большая группа, которая дает результат. Она подготовила уже несколько олимпийских чемпионов. Тутберидзе — очень серьезный состоявшийся тренер. Те же Трусова и (Алена) Косторная уже исполняют сложные прыжки, и при дальнейшей соответствующей работе они могут сохранить их, перейдя с ними во взрослое катание», — сказал Плющенко по телефону.

«Это очень тяжело сделать в женском катании из-за физиологического развития, но необходимо ведь двигаться в этом направлении», — подчеркнул тренер, высказавшись за установление возрастных ограничений в фигурном катании.

Плющенко считает, что «если сравнивать 16-летнюю девочку с 25-летней фигуристкой или даже 30-летней, то, конечно, видны два разных катания».

«Молодые могут делать прыжки в силу того, что физически еще не сформировались, но они не могут показать выразительности. Я вообще за это принятие, даже поддержал бы ценз в 18 лет перехода во взрослое женское фигурное катание», — отметил специалист.

«При цензе многие успешные юниорки не будут цепляться только здесь и сейчас за свои шансы, а будут думать, как бы покататься подольше. Я склоняюсь к тому, что фигурное катание не должно быть спортом однодневок, люди должны долго выступать», — обратил внимание Плющенко.

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Юниорок нужно обучать четверным

Собеседник агентства считает, что утверждение возрастного ценза не скажется на сложности программ фигуристок. «Эти же девчонки могут прыгать четверные на юниорских стартах, а потом переносить их во взрослое катание. Просто удерживать эти элементы будет труднее. Я сам обязательно буду обучать своих юниорок четверным, фигурное катание должно развиваться. От четверных мы никуда не денемся, всё придет к этому», — заявил специалист.