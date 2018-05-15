Заслуженный тренер России не исключает возрождения Медведевой

«Хочу прокомментировать этот переход описанием одной очень мудрой коллизии. Может получиться так, что наша прекрасная Женя Медведева будет радовать глаз любителей фигурного катания своими прекрасными выступлениями, энтузиаст и новатор Этери Тутберидзе приготовит новых чемпионок, а Орсер попробует соединить традиции американской и российской школы фигурного катания», — заявил Мишин.