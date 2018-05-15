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15 мая, источник: Газета.Ру

Заслуженный тренер России не исключает возрождения Медведевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин не исключает возрождения Евгении Медведевой при канадском наставнике Брайане Орсере, передает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

«Хочу прокомментировать этот переход описанием одной очень мудрой коллизии. Может получиться так, что наша прекрасная Женя Медведева будет радовать глаз любителей фигурного катания своими прекрасными выступлениями, энтузиаст и новатор Этери Тутберидзе приготовит новых чемпионок, а Орсер попробует соединить традиции американской и российской школы фигурного катания», — заявил Мишин.

Также специалист уверен в успехе российского фигурного катания.

«В итоге получится успех, в любом случае мы будем свидетелями процветания и побед русского оружия. А какая пушка при этом выстрелит, увидим — время покажет», — сказал заслуженный тренер России.

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