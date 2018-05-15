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20:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Убрать детей со льда: голландцы хотят запретить Загитову

В фигурном катании могут повысит возрастной ценз ради «улучшения имиджа».

Источник: Спорт-Экспресс

Голландия в экстренном порядке внесла в Международный союз конькобежцев предложение о повышении минимального возраста, с которого спортсмены допускаются до взрослых соревнований по фигурному катанию. По мнению авторов предложения, это должно улучшить имидж фигурного катания. Вопрос будет рассмотрен на июньском конгрессе ISU в Севилье.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Предлагается с сезона-2020/21 допускать до международных стартов только тех спортсменов, которые достигли 17-летнего возраста. Сейчас минимальный возраст для участия во взрослых стартах под эгидой ISU составляет 15 лет. Чтобы не было лишних вопросов, предложение касается всех видов фигурного катания — одиночного, парного и танцев.

На взрослых соревнованиях необходимо демонстрировать зрелых спортсменов с хорошо сбалансированными программами. Это улучшит имидж нашего спорта, СМИ и зрители хотят видеть кумиров, которые будут соревноваться на протяжении долгого времени.
Пресс-служба ISU

ВИНОВАТЫ ТУТБЕРИДЗЕ С ЗАГИТОВОЙ

Получается, что сейчас имидж фигурного катания испорчен. И кем испорчен? Конечно, космической группой Этери Тутберидзе. Как она могла не продержать еще один год в юниорах Алину Загитову, которая в 15 лет стала олимпийской чемпионкой. Как посмела разрешить Александре Трусовой выполнить четверные тулуп и сальхов на чемпионате мира среди юниоров? Зачем тренер из ее группы опубликовал четверной лутц в исполнении Анны Щербаковой? Для чего Алене Косторной тройной аксель?

И на подходе другие.

Разве можно допустить, чтобы эти юные фигуристки обыгрывали уже прошедших период пубертата голландских суперзвезд и отнимали у них заслуженные медали? Ну и не только у голландских, а и у всех остальных. Совершенно очевидно, что предложение о повышении возрастного ценза направлено на женское катание, хотя на словах говорится об общем благе.

Алина ЗАГИТОВА и Этери ТУТБЕРИДЗЕ | Источник: Спорт-Экспресс

В РАМКАХ ПРАВИЛ

На самом деле, ни Тутберидзе, ни Загитова ничего не нарушали. Тренер действовала строго в рамках правил. В которых четко прописан допустимый возраст. Просто именно Этери Георгиевна первой среди всех тренеров поняла, в какую сторону эволюционирует женское одиночное катание.

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И стала иначе строить подготовку своих подопечных. Отчасти по такому же пути идут некоторые специалисты в Японии, которые также обучают своих спортсменов сложным прыжкам. И юные девочки обыгрывают повзрослевших девушек. Как в Пхенчхане Загитова обыграла Медведеву.

Чтобы такого не происходило дальше, голландцы и внесли свое предложение. Девочки должны соревноваться с девочками, а девушки — с девушками. Странно только, что предложение сделала Голландия, в которой нет фигуристов, способных пробиваться в произвольную программу на международных турнирах. И еще более странно время внесения изменений.

Видимо, Тутберидзе и ее группа слишком сильно всех напугали.

Евгения МЕДВЕДЕВА | Источник: AFP 2018

СПАСЕТ ЛИ ЭТО МЕДВЕДЕВУ?

Возможно, предложение будет одобрено. Переход во взрослое катание будет происходить с 17 лет. Поможет ли это Евгении Медведевой, которая намерена штурмовать олимпийскую вершину — 2022 под руководством Брайана Орсера?

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Сезон-2021/22 станет первым во взрослом катании для Трусовой, Таракановой, Щербаковой. В сезоне-2020/21 на взрослом уровне дебютирует Косторная. Если хотя бы одна из этой четверки сохранит свой технический арсенал к моменту перехода на новый уровень, Медведевой придется сложно. Для юных звезд нет авторитетов.

И не стоит забывать про Загитову, если Алина решит остаться еще на четыре года. Олимпийской чемпионке голландское предложение ничем не грозит, так как в следующем сезоне она с полным правом будет кататься по прежним «возрастным» правилам, а к моменту повышения возрастного ценза ей уже исполнится 17.

Интереснее, что будет с теми спортсменами, которые лишь в нынешнем сезоне дебютируют на взрослом уровне в 15 лет. Пойдет ли ISU на то, чтобы вернуть их обратно в юниоры на год? Или поступит, как в свое время Международная федерация автоспорта, которая махнула рукой на получение суперлицензии юным голландцем Максом Ферстаппеном, но потом закрыла лазейку в автогонки для юниоров.

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