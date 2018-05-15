ISU опубликовал предложение Нидерландов об изменении возрастной планки в фигурном катании

Предлагается допускать до международных соревнований, турниров, проводимых под эгидой ISU, и зимних Олимпийских игр спортсменов, достигших возраста 17 лет начиная с сезона-2020/21. В настоящее время минимальный возраст перехода из юниоров во взрослое катание составляет 15 лет.

Предложение в равной степени касается всех видов фигурного катания — мужского и женского одиночного катания, соревнований спортивных пар и в танцах на льду. В пояснении предложения сказано следующее: «На взрослых соревнованиях необходимо демонстрировать зрелых спортсменов с хорошо сбалансированными программами. Это улучшит имидж нашего спорта, СМИ и зрители хотят видеть кумиров, которые будут соревноваться на протяжении долгого времени».

Отмечается, что молодые фигуристы могут показывать более сложные элементы до тех пор, пока «окончательно не повзрослеют». «Поэтому мы теряем взрослых фигуристов, которые боятся, что не в состоянии конкурировать с молодыми». В пример Нидерланды приводят гимнастику (планка перехода на взрослые соревнования — 16 лет у женщин и 18 лет у мужчин).

На Олимпийских играх в Пхёнчхане золото в женском одиночном катании выиграла 15-летняя россиянка Алина Загитова. На мартовском чемпионате мира среди юниоров в Софии российские фигуристы взяли девять из 12 наград, одержав победы во всех четырех дисциплинах. Золотую медаль завоевала 13-летняя Александра Трусова, которая впервые в истории женского одиночного катания исполнила два четверных прыжка на соревнованиях.