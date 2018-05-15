Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему арабская молодёжь променяла США на Россию
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
Солнце нам не друг, а загар — не признак здоровья, и вот почему [
Эффектная коммунальная авария в Барнауле (видео)
Пользователи Сети сравнили Юлю Волкову с мальчиком
Текущие события
Хоккей. НХЛ
22.05
Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Зарубежный
20.05
Лацио2
Интер3
Футбол. Зарубежный
20.05
Сассуоло0
Рома1
Футбол. Зарубежный
20.05
Барселона1
Реал Сосьедад0
Хоккей. НХЛ
20.05
Виннипег Джетс1
Вегас Голден Найтс2
Футбол. Сборные
20.05
Иордания3
Кипр0
Все события
Проехавший по Крымскому мосту украинец ответил на угрозы
Кремль отреагировал на идею Порошенко о встрече
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Сборная Швеции защитила титул чемпиона мира по хоккею
Без россиян. 10 лучших игроков чемпионата мира
Потолстевшую Татьяну Догилеву не узнают поклонники
Миддлтон надела «старое» платье на свадьбу принца Гарри и Маркл
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
20Россия проиграла Швеции первое место в группе
24Швеция обыграла Швейцарию в финале ЧМХ-2018
15 мая, источник: ТАСС

Жулин поддержал предложение Нидерландов о повышении возрастного ценза в фигурном катании

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Российский тренер, двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин поддерживает идею повышения возрастного ценза в фигурном катании. Об этом он рассказал ТАСС.

Соответствующее предложение на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) внесут Нидерланды, которые хотят добиться повышения минимального возраста участников соревнований во взрослом фигурном катании до 17 лет с сезона-2020/21. Сейчас минимальный возраст перехода из юниоров во взрослое катание составляет 15 лет.

«Мне эта идея нравится, это будет соперничество женщин, а не еще не созревших девочек, — считает Жулин. — Простой пример — Евгения Медведева, которой на Олимпиаде в Пхенчхане было 18 лет. Она показывала осознанное женское катание, которое было очень интересно смотреть зрителям. Катание канадки Кэйтлин Осмонд (22 года), итальянки Каролины Костнер (31 год) — это то катание, которое хочется смотреть как искусство, но я не умаляю заслуг чемпионки Игр Алины Загитовой — она каталась эмоциональной и достойно выиграла».

Возможное нововведение поможет тренерам более гармонично развивать спортсменов, считает Жулин. «Но если такие правила примут, это даст возможность тренерам более правильно развивать девушек, подводить их к Играм без травм. Ведь погоня за четверными прыжками это гигантский шанс получить травмы. Фигуристки стремятся выиграть все к 15 годам, а что потом? Вспомните о той же Юлии Липницкой», — отметил Жулин.

«Больше внимания будет уделяться скольжению, второй оценке, на элементы на “плюс пять”. Это перевернет представление, но это более логично. Как может Костнер или та же Медведева конкурировать с 14−15 летними спортсменками, которые “сандялят” четверные, не понимая ничего. Это технично, но это — несформированные девушки», — подчеркнул Жулин.

Конгресс ISU пройдет 4—8 июня в Севилье (Испания).

 Из-за Загитовой хотят серьезно поменять правила соревнований
Человек, который начал эпоху советского доминирования
Сборная Швеции защитила титул чемпиона мира по хоккею
Без россиян. 10 лучших игроков чемпионата мира
Семин предрек сборной России провал на чемпионате мира-2018
Сборная Испании назвала список игроков на ЧМ-2018
Аленичев - кандидат на пост наставника тульского «Арсенала»
«Эту медаль выбрасывать не буду». Эмоции шведов (видео)
СМИ: Главный тренер «Ньюкасла» отказался возглавить «Зенит»
Новости
Авто
Автомобилям запрещено: где нельзя ездить на машинах В мире сейчас активно обсуждается возможность введения ограничений на движение машин в городах. Между тем, есть немало мест, где их уже давно нет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
От Куриленко до Бланшетт: звезды на закрытии Каннского фестиваля Звезды и победители на красной дорожке закрытия Канн 2018 — в фотоленте «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Неужели снова придется выщипывать брови? Тренды будущего Вместе с экспертами из мира красоты мы пофантазировали, как мы будем ухаживать за бровями в недалеком будущем
Дети
Лера Кудрявцева собирается рожать за границей Лера выбирает между европейскими и американскими клиниками.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь