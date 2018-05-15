Жулин поддержал предложение Нидерландов о повышении возрастного ценза в фигурном катании

Соответствующее предложение на конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) внесут Нидерланды, которые хотят добиться повышения минимального возраста участников соревнований во взрослом фигурном катании до 17 лет с сезона-2020/21. Сейчас минимальный возраст перехода из юниоров во взрослое катание составляет 15 лет.

«Мне эта идея нравится, это будет соперничество женщин, а не еще не созревших девочек, — считает Жулин. — Простой пример — Евгения Медведева, которой на Олимпиаде в Пхенчхане было 18 лет. Она показывала осознанное женское катание, которое было очень интересно смотреть зрителям. Катание канадки Кэйтлин Осмонд (22 года), итальянки Каролины Костнер (31 год) — это то катание, которое хочется смотреть как искусство, но я не умаляю заслуг чемпионки Игр Алины Загитовой — она каталась эмоциональной и достойно выиграла».

Возможное нововведение поможет тренерам более гармонично развивать спортсменов, считает Жулин. «Но если такие правила примут, это даст возможность тренерам более правильно развивать девушек, подводить их к Играм без травм. Ведь погоня за четверными прыжками это гигантский шанс получить травмы. Фигуристки стремятся выиграть все к 15 годам, а что потом? Вспомните о той же Юлии Липницкой», — отметил Жулин.

«Больше внимания будет уделяться скольжению, второй оценке, на элементы на “плюс пять”. Это перевернет представление, но это более логично. Как может Костнер или та же Медведева конкурировать с 14−15 летними спортсменками, которые “сандялят” четверные, не понимая ничего. Это технично, но это — несформированные девушки», — подчеркнул Жулин.