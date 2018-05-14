Жулин: Загитовой придется сделать шаг назад
Известный российский тренер Александр Жулин в интервью «Газете.Ru» прокомментировал информацию о том, что спортсменкам до 18 лет могут запретить выступать на взрослых соревнованиях.
Известный российский тренер Александр Жулин в интервью «Газете.Ru» прокомментировал информацию о том, что спортсменкам до 18 лет могут запретить выступать на взрослых соревнованиях.
«Это интересно и правильно. Люди ходят смотреть именно на женское катание, когда спортсменки уже сформировались и выглядят
Также Жулин поделился мнением о том, что если ограничения будут приняты в ближайшее время, то олимпийская чемпионка Алина Загитова не сможет представлять Россию на взрослых соревнованиях.
«Несмотря на то, что Загитова является действующей олимпийской чемпионкой, в случае, если изменения вступят в силу, ей придется сделать шаг назад, покататься год в юниорах и вернуться во взрослое катание», — сказал он.
Ранее президент Ассоциации фигурного катания США Самюэль Оксье предложил запретить несовершеннолетним спортсменам принимать участие во взрослых соревнованиях.