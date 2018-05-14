Жулин: Загитовой придется сделать шаг назад

Источник: РИА "Новости"

«Это интересно и правильно. Люди ходят смотреть именно на женское катание, когда спортсменки уже сформировались и выглядят по-женски. Пусть даже они и не прыгают четверные прыжки», — заявил тренер.

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Также Жулин поделился мнением о том, что если ограничения будут приняты в ближайшее время, то олимпийская чемпионка Алина Загитова не сможет представлять Россию на взрослых соревнованиях.

«Несмотря на то, что Загитова является действующей олимпийской чемпионкой, в случае, если изменения вступят в силу, ей придется сделать шаг назад, покататься год в юниорах и вернуться во взрослое катание», — сказал он.