Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся!»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки
Как выглядят мельницы в разных странах (фото)
Водянова, Кэмпбелл, Бруни и другие звезды посетили гала-вечер
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Чехия3
Австрия1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Канада1
Латвия0
Хоккей. НХЛ
15.05
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Южная Корея0
Норвегия3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Россия4
Словакия0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
15.05
Швейцария
Франция
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Россия перед выбором: Иран или Израиль
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Россия обыграла Словакию в матче чемпионата мира
Сборная России в порядке, и вот почему
Водянова, Кэмпбелл, Бруни и другие звезды посетили гала-вечер
На что живет королевская семья Великобритании
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
8«Тосно» впервые завоевал Кубок России по футболу
12Сборная России проиграла команде Чехии
21:11 (мск), источник: Газета.Ру

Жулин: Загитовой придется сделать шаг назад

Известный российский тренер Александр Жулин в интервью «Газете.Ru» прокомментировал информацию о том, что спортсменкам до 18 лет могут запретить выступать на взрослых соревнованиях.

Источник: РИА "Новости"

«Это интересно и правильно. Люди ходят смотреть именно на женское катание, когда спортсменки уже сформировались и выглядят по-женски. Пусть даже они и не прыгают четверные прыжки», — заявил тренер.

Читайте также
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований

Также Жулин поделился мнением о том, что если ограничения будут приняты в ближайшее время, то олимпийская чемпионка Алина Загитова не сможет представлять Россию на взрослых соревнованиях.

«Несмотря на то, что Загитова является действующей олимпийской чемпионкой, в случае, если изменения вступят в силу, ей придется сделать шаг назад, покататься год в юниорах и вернуться во взрослое катание», — сказал он.

Ранее президент Ассоциации фигурного катания США Самюэль Оксье предложил запретить несовершеннолетним спортсменам принимать участие во взрослых соревнованиях.

 Шеф MI5 поставил Россию в один ряд с ИГ
СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа
Да когда уже закончатся эти травмы?
Игнашевич прокомментировал возвращение в состав сборной России
Два 4-кратных олимпийских чемпиона поборются за пост главы ОКР
Неймар вошел в состав сборной Бразилии на ЧМ-2018 по футболу
Вратарь сборной РФ: В первом периоде со словаками было тяжело
Гарт: Не представляю, как Демченко можно выгнать из сборной
Новости
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
На YouTube появилась долгожданная функция В официальном приложении YouTube появилась функция, напоминающая пользователю о том, что пора отвлечься от просмотра роликов.
Кино
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах 82 знаменитых женщины из мира кино взялись за руки в знак протеста против дискриминации женщин в индустрии
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь