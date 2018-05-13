Этери Тутберидзе: Медведева — моральный лидер. Я вырастила морального лидера
Тренер российских фигуристок Этери Тутберидзе прокомментировала уход от нее Евгении Медведевой.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Тренер российских фигуристок Этери Тутберидзе прокомментировала уход от нее Евгении Медведевой.
Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Игр-2018 в начале мая объявила, что будет тренироваться у канадца Брайана Орсера.
— Были разговоры о том, что она никак не принимала результаты Олимпиады, — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала. — Всей командой с ней общались, пытались разобрать, почему получилось второе место, а не первое, почему не хватило одного балла.
Она моральный лидер. Это хорошо. Я вырастила
На Играх в Пхенчхане Медведева проиграла другой воспитаннице Тутберидзе — 15-летней Алине Загитовой. По словам Тутберидзе, после выступления на Олимпиаде Медведева спросила ее: «Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?».