Этери Тутберидзе: Медведева — моральный лидер. Я вырастила морального лидера

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Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Игр-2018 в начале мая объявила, что будет тренироваться у канадца Брайана Орсера.

— Были разговоры о том, что она никак не принимала результаты Олимпиады, — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала. — Всей командой с ней общались, пытались разобрать, почему получилось второе место, а не первое, почему не хватило одного балла.

Она моральный лидер. Это хорошо. Я вырастила девочку-морального лидера. Для нее второго места нет.