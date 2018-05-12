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23:37 (мск), источник: Советский спорт

Максим Ковтун: Поняли с Плющенко, что мы — классные пацаны

Трехкратный призер чемпионатов Европы Максим Ковтун рассказал о тренировках в Академии Евгения Плющенко.

Источник: РИА "Новости"

— Мы созвонились с Женей Плющенко, встретились, поговорили, — приводит слова Ковтуна официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. — Он сказал, что к нему в Академию перешла Инна Германовна Гончаренко, которая рассталась с ЦСКА. Перед тем, как начать тренироваться у Жени, я посоветовался с родителями, друзьями. Спросил мнения у Ильи Авербуха. Он меня не стал отговаривать, сказал, что это шанс, почему бы мне не попробовать еще раз.

У меня и до этого проскакивали мысли, что, может быть, вернуться в ЦСКА, но я их гнал от себя. А тут все завертелось с Женей, Инной Германовной. Женя меня очень сильно заряжал во время тренировок. Я не мог и не хотел выглядеть неблагодарным.

Я благодарен Жене Плющенко за то, что он предложил работать с ним. Если бы не это, то, наверное, моя жизнь сложилась бы иначе.

— Но ведь раньше у вас с Женей были натянутые отношения.

— Время проходит. Негативные эмоции испаряются. И не нужно себя подпитывать этим. И потом мы с Женей до этого момента ни разу в жизни не общались. Когда это случилось, мы встретились, поговорили, посмотрели друг на друга с реальной стороны и поняли, что мы — классные пацаны.

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