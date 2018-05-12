Медведева и пустота: почему ее отъезд в Канаду — это круто

Источник: Спорт-Экспресс

Фигурное катание — едва ли не самый космополитичный вид спорта, особенно в последние пару десятилетий. Переезды из страны в страну и сотрудничество с иностранными специалистами — обычное дело. Особенно если речь идет о парном катании или танцах на льду. Тут могут складываться самые необычные дуэты. Один пример олимпийских чемпионов Пхенчхана и чемпионов мира Алены Савченко и Бруно Массо чего стоит — украинка и француз, выступающие за Германию. И можно найти еще не один подобный случай спортивной миграции.

Кто-то, как Изабелла Тобиас, менял спортивное гражданство не по одному разу. Выступающая в танцах уроженка Нью-Йорка сначала получила литовское гражданство и на Олимпиаде-2014 выступала за эту страну в дуэте с Дейвидасом Стагнюнасом, после чего встала в пару с россиянином Ильей Ткаченко — но выступают они за Израиль.

УНИКАЛЬНАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ

Россия в этом круговороте до последнего времени была представлена главным образом тренерами, которые охотно сотрудничали с зарубежными спортсменами. Например, Татьяна Тарасова успешно работала с Сашей Коэн, Мао Асадой, Шидзукой Аракавой Из совсем свежих примеров — тандем Алексея Мишина и итальянки Каролины Костнер. И это не говоря уже о специалистах, которые давно уехали в Северную Америку — Марине Зуевой, Игоре Шпильбанде, Рафаэле Арутюняне.

Так что в этом контексте переход Медведевой к Брайану Орсеру и ее отъезд в Канаду — ситуация для фигурного катания совершенно нормальная. Уникальность в другом: Медведева — по сути, первая российская фигуристка высокого класса, отправляющаяся тренироваться в другую страну к иностранному специалисту.

Можно сказать, что ездили и до нее. Например, Алексей Ягудин в свое время уезжал в Америку к Тарасовой. Никита Кацалапов и Виктория Синицына, только встав в пару, поехали работать в США к Зуевой и ее команде. Несколько дней назад появилась новость, что Михаил Коляда отправится к Арутюняну — но на несколько месяцев и вместе со своим многолетним тренером Валентиной Чеботаревой. Но вот так, чтобы надолго и к иностранцу — тут Медведева первая. То, что давно стало нормой — для нас пока нонсенс.

КРУГОМ ИНОСТРАНЦЫ

И в этом смысле поступок Евгении заслуживает уважения. Она, как сейчас модно говорить, добровольно вышла из зоны комфорта. Можно же было найти и российского специалиста — когда в начале марта появились первые слухи о расставании Медведевой и Этери Тутберидзе, которые обе яростно опровергали, в кулуарах называлось имя Елены Буяновой. Заслуженного, между прочим, тренера, приведшего Аделину Сотникову к победе в Сочи-2014. Однако фигуристка выбрала другой путь — куда более сложный, рискованный и непонятный для большинства.

Когда 7 мая Медведева вышла из здания ОКР, где оформляла соответствующие бумаги, ее обступили журналисты и репортер одного из телеканалов задал ей следующий вопрос: мол, не боится ли она — все же чужая страна, чужой язык, иностранцы кругом. Эта деталька про «иностранцев», она, конечно, с одной стороны вызывает улыбку, а с другой показательна: отъезд на работу в другую страну для многих наших сограждан — явление диковинное и не вполне обычное, равно как и способность изъяснятся на английском языке. Но Медведева в принципе и к счастью — нетипичный российский спортсмен (взять хотя бы ее отношение к своей медийности и популярности, в корне отличающееся от того, что есть у большинства), и этим своим шагом она лишь подчеркнула свою особенность.

ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

При этом говорить о том, что Медведева может стать своеобразным первопроходцем — мол, в случае успеха ее примеру вполне могли бы последовать и другие фигуристы — не приходится. Но тут все прозаично. Тренироваться заграницей — дорогое удовольствие. И в сегодняшних условиях позволить себе это мало кто может. А, судя по последним перестановкам в правительстве, деньги на спорт будут выделяться по остаточному принципу — примерно так же, как и на культуру, в которой он идет в связке. Во многих федерациях не скрывают, что урезают расходы и, например, зарубежных сборов станет существенно меньше.

Медведева же в этом смысле стоит особняком — она двукратная чемпионка мира, суперзвезда мирового фигурного катания, у нее есть личные спонсорские контракты, пусть и не в таком количестве, как у ее нового партнера по тренировочной группе Юдзуру Ханю — тот в Японии рекламирует, кажется, вообще все. На нее, в конце концов, можно и потратиться — и то, очевидно, до поры до времени.

Ведь смелость и неочевидность решения Медведевой еще и в том, что давление и критика в случае неудач будут куда выше, чем в том случае, если бы она осталась в России. Легко представить, что начнется, если она, допустим, не слишком убедительно откатается на первых стартах нового сезона. Никто не вспомнит, что главная цель, заявленная Медведевой и Орсером — это победа на Играх-2022 (к слову, Ханю между двумя своими олимпийскими победами выиграл только один чемпионат мира — на один он просто не приехал, и еще дважды уступил Хавьеру Фернандесу). Все страсти прошлого сезона покажутся просто легким бризом по сравнению с тем ураганом, который обрушится на фигуристку.