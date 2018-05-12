Медведева и пустота: почему ее отъезд в Канаду — это круто

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Этих слов ждала вся Украина»: сети обсуждают смелость "Интера"
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Какими выросли дети-звезды советского кино
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Пластические операции, которые никогда не выйдут из моды
Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Канада
Финляндия
Футбол. Зарубежный
19:30
Депортиво
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Атлетик
Футбол. Зарубежный
19:30
Жирона
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:30
Хетафе
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19:30
Эйбар
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Севилья
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Беневенто0
Дженоа0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
Австрия4
Беларусь0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Россия
Швейцария
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Дания3
Южная Корея1
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал Сосьедад3
Леганес2
Футбол. Зарубежный
21:45
Реал
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Бордо
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Кан
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Лион
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта2
РБ Лейпциг6
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм3
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария1
Штутгарт4
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург2
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-041
Айнтрахт Ф0
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц1
Вердер2
Футбол. Зарубежный
16:30
Гамбург2
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер3
Ганновер-962
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург4
Кельн1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тамбов1
Оренбург1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-22
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Балтика3
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Енисей2
Динамо СПб1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Зенит-21
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Факел2
Волгарь1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград3
Химки1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Кубань3
Томь3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Луч-Энергия2
Крылья Советов0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К2
Олимпиец3
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
СловакияОТ3
Швеция4
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Латвия3
Германия1
Хоккей. НХЛ
13.05
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Массимо Каррера: Думаю, что выбор Черчесова не сломает Глушакова
Среди кандидатов на замену Манчини есть россияне, Адвоката нет
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
16Хет-трик Чалова: как ЦСКА разгромил «Арсенал»
12Роман Павлюченко: спящий гигант завершает карьеру
19:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведева и пустота: почему ее отъезд в Канаду — это круто

Евгения Медведева ставит уникальный эксперимент, повторить который мало кто сможет.

Источник: Спорт-Экспресс

Фигурное катание — едва ли не самый космополитичный вид спорта, особенно в последние пару десятилетий. Переезды из страны в страну и сотрудничество с иностранными специалистами — обычное дело. Особенно если речь идет о парном катании или танцах на льду. Тут могут складываться самые необычные дуэты. Один пример олимпийских чемпионов Пхенчхана и чемпионов мира Алены Савченко и Бруно Массо чего стоит — украинка и француз, выступающие за Германию. И можно найти еще не один подобный случай спортивной миграции.

Кто-то, как Изабелла Тобиас, менял спортивное гражданство не по одному разу. Выступающая в танцах уроженка Нью-Йорка сначала получила литовское гражданство и на Олимпиаде-2014 выступала за эту страну в дуэте с Дейвидасом Стагнюнасом, после чего встала в пару с россиянином Ильей Ткаченко — но выступают они за Израиль.

УНИКАЛЬНАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ

Россия в этом круговороте до последнего времени была представлена главным образом тренерами, которые охотно сотрудничали с зарубежными спортсменами. Например, Татьяна Тарасова успешно работала с Сашей Коэн, Мао Асадой, Шидзукой Аракавой Из совсем свежих примеров — тандем Алексея Мишина и итальянки Каролины Костнер. И это не говоря уже о специалистах, которые давно уехали в Северную Америку — Марине Зуевой, Игоре Шпильбанде, Рафаэле Арутюняне.

Фоторепортаж
Тутберидзе и Медведева: теперь порознь

Так что в этом контексте переход Медведевой к Брайану Орсеру и ее отъезд в Канаду — ситуация для фигурного катания совершенно нормальная. Уникальность в другом: Медведева — по сути, первая российская фигуристка высокого класса, отправляющаяся тренироваться в другую страну к иностранному специалисту.

Можно сказать, что ездили и до нее. Например, Алексей Ягудин в свое время уезжал в Америку к Тарасовой. Никита Кацалапов и Виктория Синицына, только встав в пару, поехали работать в США к Зуевой и ее команде. Несколько дней назад появилась новость, что Михаил Коляда отправится к Арутюняну — но на несколько месяцев и вместе со своим многолетним тренером Валентиной Чеботаревой. Но вот так, чтобы надолго и к иностранцу — тут Медведева первая. То, что давно стало нормой — для нас пока нонсенс.

КРУГОМ ИНОСТРАНЦЫ

И в этом смысле поступок Евгении заслуживает уважения. Она, как сейчас модно говорить, добровольно вышла из зоны комфорта. Можно же было найти и российского специалиста — когда в начале марта появились первые слухи о расставании Медведевой и Этери Тутберидзе, которые обе яростно опровергали, в кулуарах называлось имя Елены Буяновой. Заслуженного, между прочим, тренера, приведшего Аделину Сотникову к победе в Сочи-2014. Однако фигуристка выбрала другой путь — куда более сложный, рискованный и непонятный для большинства.

Когда 7 мая Медведева вышла из здания ОКР, где оформляла соответствующие бумаги, ее обступили журналисты и репортер одного из телеканалов задал ей следующий вопрос: мол, не боится ли она — все же чужая страна, чужой язык, иностранцы кругом. Эта деталька про «иностранцев», она, конечно, с одной стороны вызывает улыбку, а с другой показательна: отъезд на работу в другую страну для многих наших сограждан — явление диковинное и не вполне обычное, равно как и способность изъяснятся на английском языке. Но Медведева в принципе и к счастью — нетипичный российский спортсмен (взять хотя бы ее отношение к своей медийности и популярности, в корне отличающееся от того, что есть у большинства), и этим своим шагом она лишь подчеркнула свою особенность.

ЧИСТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

При этом говорить о том, что Медведева может стать своеобразным первопроходцем — мол, в случае успеха ее примеру вполне могли бы последовать и другие фигуристы — не приходится. Но тут все прозаично. Тренироваться заграницей — дорогое удовольствие. И в сегодняшних условиях позволить себе это мало кто может. А, судя по последним перестановкам в правительстве, деньги на спорт будут выделяться по остаточному принципу — примерно так же, как и на культуру, в которой он идет в связке. Во многих федерациях не скрывают, что урезают расходы и, например, зарубежных сборов станет существенно меньше.

Читайте также
Тутберидзе: Хочется, чтобы у Медведевой хватило совести прийти и подарить цветы

Медведева же в этом смысле стоит особняком — она двукратная чемпионка мира, суперзвезда мирового фигурного катания, у нее есть личные спонсорские контракты, пусть и не в таком количестве, как у ее нового партнера по тренировочной группе Юдзуру Ханю — тот в Японии рекламирует, кажется, вообще все. На нее, в конце концов, можно и потратиться — и то, очевидно, до поры до времени.

Ведь смелость и неочевидность решения Медведевой еще и в том, что давление и критика в случае неудач будут куда выше, чем в том случае, если бы она осталась в России. Легко представить, что начнется, если она, допустим, не слишком убедительно откатается на первых стартах нового сезона. Никто не вспомнит, что главная цель, заявленная Медведевой и Орсером — это победа на Играх-2022 (к слову, Ханю между двумя своими олимпийскими победами выиграл только один чемпионат мира — на один он просто не приехал, и еще дважды уступил Хавьеру Фернандесу). Все страсти прошлого сезона покажутся просто легким бризом по сравнению с тем ураганом, который обрушится на фигуристку.

То, что делает сейчас Медведева — уникальный эксперимент, и повторения ждать не стоит. Каким бы ни был его результат, он делает нашу жизнь интереснее. А это главное, чего мы ждем от спорта.

Салах переходит в "Реал". Известна и сумма трансфера
Массимо Каррера: Думаю, что выбор Черчесова не сломает Глушакова
Среди кандидатов на замену Манчини есть россияне, Адвоката нет
Сборная Швеции досрочно обеспечила себе участие в плей-офф ЧМ
ВАДА: Мы по-прежнему доверяем выводам из расследования Макларена
«Краснодар» стал победителем молодежного первенства России
«Краснодар» изобразил на газоне номера уходящих игроков (фото)
Спорт-Экспресс
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь