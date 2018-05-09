Правда Жени. Тот редкий случай, когда симпатизируешь спортсмену
Обозреватель «СЭ» — о 18-летней фигуристке.
Обозреватель «СЭ» — о 18-летней фигуристке.
Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева в конфликте с собственным тренером Этери Тутберидзе ведет себя предельно корректно и дипломатично.
Когда ты проводишь вместе 11 лет — то есть в случае с Медведевой практически всю сознательную жизнь — сложно вот так просто сказать «спасибо и до свидания». Тот факт, что вся эта жизнь на льду прошла под пристальными взглядами других специалистов, прессы, родителей, тоже наверняка не сделал отношения проще.
ПО СВОИМ ПРАВИЛАМ
Тутберидзе и Медведева долгое время работали по собственным, и возможно, приемлемым только для них одних законам. Меня лично поразил рассказ Этери Георгиевны о том, как она в буквальном смысле возила
Факт, что они обе решили поведать о подобном журналистам, говорит только о том, что тренер и ученица действительно не видят в этом ничего чрезвычайного. Рутина, будни на льду. Не нам их судить, раз всех все устраивает и жертвы оказались не напрасными. Медведева в итоге, и в первую очередь стараниями Тутберидзе, выросла в выдающуюся спортсменку. Но система сдержек и противовесов, на которых строились ее отношения с тренером, в
Может, это произошло бы позже и в другой тональности. Но один день, пусть даже самый трагичный в спортивной судьбе Медведевой, не мог спонтанно разрушить то, что строилось на протяжении более чем десятилетия.
ПРОТИВОРЕЧИЕ ТУТБЕРИДЗЕ
В позиции Тутберидзе удивляет двойственность. С одной стороны, уважаемый тренер подчеркивает, что была для Медведевой словно второй мамой. Об этом не раз говорила и сама Женя, признаваясь, что учится у тренера не только элементам фигурного катания, но и умению нести себя по жизни.
Но с другой стороны, специалист
Получается противоречие: если Этери Георгиевна для Жени не просто тренер, а «вторая мама» — она могла и должна была сдержать Загитову, чтобы дать победить своей любимице. Так поступила бы отношению к собственному ребенку любая мама на свете. Если же их отношения — это только формат
Более того, Медведева остается предельно корректной, не сказав про своего теперь уже бывшего наставника ни одного даже
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ
Вообще, в спорте в конфликтах между спортсменами и тренерами почти всегда правы именно последние. Потому что атлеты, особенно звездные — народ крайне капризный, непредсказуемый и зачастую отличающийся неприятным характером. Они понимают, что их век на вершине крайне короток, и пытаются выжать максимум. В то время как хороший тренер обычно работает десятилетиями, со многими поколениями звезд, и за эти годы обучается ангельской терпимости.
Но в случае с Медведевой и Тутберидзе все не совсем так. Женя — одна из немногих наших
НАТАЛЬЯ МАРЬЯНЧИК