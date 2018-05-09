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8Тутберидзе и Медведева: теперь порознь
20:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Правда Жени. Тот редкий случай, когда симпатизируешь спортсмену

Обозреватель «СЭ» — о 18-летней фигуристке.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева в конфликте с собственным тренером Этери Тутберидзе ведет себя предельно корректно и дипломатично.

В любом конфликте, как известно, виноваты две стороны. А расставание Медведевой и Тутберидзе по определению не могло быть безболезненным.

Когда ты проводишь вместе 11 лет — то есть в случае с Медведевой практически всю сознательную жизнь — сложно вот так просто сказать «спасибо и до свидания». Тот факт, что вся эта жизнь на льду прошла под пристальными взглядами других специалистов, прессы, родителей, тоже наверняка не сделал отношения проще.

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ПО СВОИМ ПРАВИЛАМ

Тутберидзе и Медведева долгое время работали по собственным, и возможно, приемлемым только для них одних законам. Меня лично поразил рассказ Этери Георгиевны о том, как она в буквальном смысле возила Женю-подростка по льду, словно половую тряпку, в наказание за падения на прыжках. Женя после таких экзекуций становилась злее и в итоге действительно почти перестала падать.

Факт, что они обе решили поведать о подобном журналистам, говорит только о том, что тренер и ученица действительно не видят в этом ничего чрезвычайного. Рутина, будни на льду. Не нам их судить, раз всех все устраивает и жертвы оказались не напрасными. Медведева в итоге, и в первую очередь стараниями Тутберидзе, выросла в выдающуюся спортсменку. Но система сдержек и противовесов, на которых строились ее отношения с тренером, в какой-то момент работать перестала.

Поражение от коллеги по тренировочной группе Алины Загитовой в олимпийском финале Пхенчхана стало, скорее всего, последней каплей. Но почему-то кажется, даже если бы Женя выиграла Игры, она бы все равно в какой-то момент приняла решение круто перевернуть свою жизнь.

Может, это произошло бы позже и в другой тональности. Но один день, пусть даже самый трагичный в спортивной судьбе Медведевой, не мог спонтанно разрушить то, что строилось на протяжении более чем десятилетия.

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ПРОТИВОРЕЧИЕ ТУТБЕРИДЗЕ

В позиции Тутберидзе удивляет двойственность. С одной стороны, уважаемый тренер подчеркивает, что была для Медведевой словно второй мамой. Об этом не раз говорила и сама Женя, признаваясь, что учится у тренера не только элементам фигурного катания, но и умению нести себя по жизни.

Но с другой стороны, специалист зачем-то рассказала общественности о «детских» словах Медведевой в Пхенчхане: «Ну неужели вы не могли еще на год удержать Загитову в юниорах?!» После чего Тутберидзе возмущается: мол, как я могла искусственно сдерживать Алину, ведь у нас конкуренция и мы все даем равные возможности.

Получается противоречие: если Этери Георгиевна для Жени не просто тренер, а «вторая мама» — она могла и должна была сдержать Загитову, чтобы дать победить своей любимице. Так поступила бы отношению к собственному ребенку любая мама на свете. Если же их отношения — это только формат тренер-ученик — то о каких моральных обязательствах Медведевой говорит Тутберидзе?

Спортсменка сделала вывод, что с другим тренером ей будет лучше, и ушла. Она могла, но не обязана извиняться, дарить цветы или просить прощения. Это абсолютно нормальный в спорте процесс, такой же как смена места работы для обывателя.

Более того, Медведева остается предельно корректной, не сказав про своего теперь уже бывшего наставника ни одного даже полу-плохого слова. В то время как Тутберидзе зачем-то подогревает конфликт все новыми подробностями.

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ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ

Вообще, в спорте в конфликтах между спортсменами и тренерами почти всегда правы именно последние. Потому что атлеты, особенно звездные — народ крайне капризный, непредсказуемый и зачастую отличающийся неприятным характером. Они понимают, что их век на вершине крайне короток, и пытаются выжать максимум. В то время как хороший тренер обычно работает десятилетиями, со многими поколениями звезд, и за эти годы обучается ангельской терпимости.

Но в случае с Медведевой и Тутберидзе все не совсем так. Женя — одна из немногих наших топ-спортсменок, которая уже в 18 лет по всем параметрам отвечает требованиям к мировой супер-звезде. Она яркая, необычная, интеллектуально одаренная, владеющая иностранными языками и способная пробовать себя в разных жанрах. Теперь мы узнали, что еще и очень волевая и решительная — иначе решение вот так круто перевернуть свою жизнь не примешь. Но после всего случившегося Евгения обязана доказать на льду, что чего-то стоит и без своего многолетнего тренера. Иначе нервы и все усилия по поиску нового специалиста были потрачены напрасно.

НАТАЛЬЯ МАРЬЯНЧИК

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