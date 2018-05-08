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19:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Илья Авербух: Мне не нравятся высказывания Орсера — посмотрим, что он сделает как хореограф

Серебряный призер Олимпийских игр, известный продюсер и постановщик Илья Авербух в интервью «СЭ» высказался по поводу нового тренера 18-летней фигуристки Евгении Медведевой Брайана Орсера.

Источник: РИА "Новости"

Канадский специалист ранее критически высказывался о положении россиянки в команде.

— Мне не нравятся высказывания Орсера, который начинает давать комментарии, используя политическую подоплеку, — считает Авербух. — Что бедная Женя не имела права голоса, что она такая несчастная — выполняла исключительно указания тренера. Я являюсь постановщиком программы Медведевой уже четыре года, так вот посмотрю, что сделает он сам как хореограф. Женя всегда присутствовала внутри постановок, всегда ее мнение влияло на программу. Если Орсер хочет еще раз поднять тему, что русские — роботы, а они такие свободные, то я бы ему так ответил. Нужно начинать свою работу с уважительного высказывания о предыдущем тренере Жени и всех хореографах, с которыми она работала. Потому что до программ Медведевой им еще расти и расти. (Игорь НОВИКОВ).

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