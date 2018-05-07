«Тренер не должен этого говорить»: Тарасова раскритиковала Тутберидзе

Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня двукратная чемпионка мира и Европы и серебряный призер Олимпиады объявила об уходе от Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. Тутберидзе ранее сказала, что после Игр-2018, где Медведева проиграла золото Алине Загитовой, произнесла: «Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?».

— Орсер выдающийся тренер, очень успешный в последние годы, — цитирует «Р-Спорт» Тарасову. — У него тренируются олимпийские чемпионы, чемпионы Европы. Так же, как у нас Тутберидзе, Орсер тренер мирового уровня. Он работает с фигуристами разных возрастов: от детей до взрослых.

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— Тутберидзе сказала, что Медведева спрашивала, нельзя ли было удержать ставшую олимпийской чемпионкой Алину Загитову в юниорках на год…