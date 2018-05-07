«Тренер не должен этого говорить»: Тарасова раскритиковала Тутберидзе
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выразила недовольство словами Этери Тутберидзе, рассказавшей о личной беседе с Евгенией Медведевой.
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выразила недовольство словами Этери Тутберидзе, рассказавшей о личной беседе с Евгенией Медведевой.
Сегодня двукратная чемпионка мира и Европы и серебряный призер Олимпиады объявила об уходе от Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. Тутберидзе ранее сказала, что после Игр-2018, где Медведева проиграла золото Алине Загитовой, произнесла: «Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?».
— Орсер выдающийся тренер, очень успешный в последние годы, — цитирует «Р-Спорт» Тарасову. — У него тренируются олимпийские чемпионы, чемпионы Европы. Так же, как у нас Тутберидзе, Орсер тренер мирового уровня. Он работает с фигуристами разных возрастов: от детей до взрослых.
— Тутберидзе сказала, что Медведева спрашивала, нельзя ли было удержать ставшую олимпийской чемпионкой Алину Загитову в юниорках на год…
— Я это слышала по телевизору. Думаю, что тренер, которому доверяли абсолютно все, ни в какую тяжелую минуту не должен этого говорить. Они были такими близкими… Я таких близких еще не видела отношений. Нельзя в такую тяжелую минуту говорить о том, что Женя — предатель. Этери взрослый человек. Женя ей как дочь. Она была ей как дочь. С дочерью, наверное, надо найти общий язык.