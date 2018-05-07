Евгения Медведева: Уезжаю в Северную Америку
Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2018 заявила, что будет тренироваться у канадца Брайана Орсера, но при этом не собирается менять гражданство.
Двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2018 заявила, что будет тренироваться у канадца Брайана Орсера, но при этом не собирается менять гражданство.
— Последние новости заключаются в том, что теперь моим наставником стал Брайан Орсер, — сказала Медведева. — Теперь это официальная информация.
— Когда вы приняли решение уйти от Этери Тутберидзе?
— Я бы не хотела вдаваться в подробности.
— Теперь вы будете жить и тренироваться в Северной Америке?
— Да.
— Когда вы туда переедете?
— Сейчас это все на стадии разработки. Могу сказать, что слухи иногда подтверждаются (улыбается).
— Орсер обрадовался, что вы теперь будете его подопечной?
— Спросите, пожалуйста, у Брайана.
— Было много догадок по поводу вашего спортивного гражданства…
— Это абсолютный бред. Мне кажется, все нормальные люди это прекрасно понимают. Да, мне придется сменить место жительство на неопределенное время. Карьеру я хочу себе долгую, именно
— Судя по вашему настроению, у вас внутренний подъем после событий.
— Вы не представляете, какой. У меня как никогда много мотивации.
— С Алиной Загитовой говорили в последнее время?
— Не буду отвечать на этот вопрос, извините.
— Этери Тутберидзе в прессе говорила, что вы не выходили с ней на связь — это правда?
— Я думаю, что те, кому нужно, все знают.
— Как будете проводить лето, когда собираетесь переехать в Канаду и когда первая тренировка?
— Свое лето я уже провела. Я сразу же из аэропорта пришла в ОКР. Недельку на солнышке провела, теперь хочу начать восстанавливаться в самостоятельном режиме. Точной даты отъезда еще нет, так как еще не решены бытовые вопросы.
— Переезд в Канаду вас не пугает? Незнакомая среда, другой язык.
— Нет, меня это абсолютно не смущает и не пугает. Больше половины людей, которые были рядом со мной на протяжении этого тяжелого времени, не разговаривают на русском языке. Мне не будет дискомфортно. Может быть, языковой барьер и есть, но он минимальный. Надеюсь, мой английский язык, который улучшился за последние несколько лет, позволит мне продуктивно работать.