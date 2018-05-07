Евгения Медведева: Уезжаю в Северную Америку

Источник: Спорт-Экспресс

— Последние новости заключаются в том, что теперь моим наставником стал Брайан Орсер, — сказала Медведева. — Теперь это официальная информация.

— Когда вы приняли решение уйти от Этери Тутберидзе?

— Я бы не хотела вдаваться в подробности.

— Теперь вы будете жить и тренироваться в Северной Америке?

— Да.

— Когда вы туда переедете?

— Сейчас это все на стадии разработки. Могу сказать, что слухи иногда подтверждаются (улыбается).

— Орсер обрадовался, что вы теперь будете его подопечной?

— Спросите, пожалуйста, у Брайана.

— Было много догадок по поводу вашего спортивного гражданства…

— Это абсолютный бред. Мне кажется, все нормальные люди это прекрасно понимают. Да, мне придется сменить место жительство на неопределенное время. Карьеру я хочу себе долгую, именно из-за этого происходят такие большие перемены в моей жизни.

— Судя по вашему настроению, у вас внутренний подъем после событий.

— Вы не представляете, какой. У меня как никогда много мотивации.

— С Алиной Загитовой говорили в последнее время?

— Не буду отвечать на этот вопрос, извините.

— Этери Тутберидзе в прессе говорила, что вы не выходили с ней на связь — это правда?

— Я думаю, что те, кому нужно, все знают.

— Как будете проводить лето, когда собираетесь переехать в Канаду и когда первая тренировка?

— Свое лето я уже провела. Я сразу же из аэропорта пришла в ОКР. Недельку на солнышке провела, теперь хочу начать восстанавливаться в самостоятельном режиме. Точной даты отъезда еще нет, так как еще не решены бытовые вопросы.

— Переезд в Канаду вас не пугает? Незнакомая среда, другой язык.