«Это не предательство». Еще одна версия, почему Медведева ушла от Тутберидзе

Источник: Спорт-Экспресс

— Обсуждала ли Медведева сложившуюся ситуацию с вами?

— Не обсуждала. Я давно не вижу ее на тренировках, поэтому мне сложно что-то прокомментировать.

— Озвучьте свое отношение к этой ситуации.

— Мое отношение, в общем-то, нормальное. Не хочу никого корить и не считаю эту ситуацию предательством. Женя приняла это решение, и я принимаю ее решение. Если она считает, что ей так будет лучше, значит, пусть так будет. Главное — чтобы она и дальше добивалась успеха в спорте. Думаю, со временем у нее все выяснится с Этери. Я не влезаю в эти интриги и нормально, философски, принимаю это решение. И не осуждаю и не корю Евгению.

— Тутберидзе в эфире Первого канала процитировала Медведеву, которая бросила следующую фразу после выступления на Олимпиаде: «Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?» Можно предположить, что Евгения боится конкуренции…

— Нет, нет, нет. Тут дело вообще не в этом. Может быть, у Жени есть определенная обида. Как говорится в поговорке: из грязи — в князи. Объясню. У нас девочки постарше, которые выходят выступать после юниорок, они никогда не зарабатывают таких огромных компонентов. А Алина выстрелила сразу — резко и сильно. Тут же нет вины Этери Георгиевны, что Загитовой поставили такие компоненты. В этой ситуации должны были судьи более правильно оценивать выступление, то есть оценивать в том ключе, в котором они судили остальных. Но получилось, как получилось, и Женя восприняла это на счет Этери Георгиевны и затаила на нее обиду. Я так это вижу. Хотя считаю, что Этери в этой ситуации не могла ничего сделать, потому что Алина поперла, как паровоз, и ее было не остановить. И судейская бригада сработала вот так… Ну что поделать? Да, весь мир говорит, что золото Олимпиады должно было достаться Жене, но оно досталось Алине. И никуда от этого не деться (усмехается).

— Обсуждается изменение правил в фигурном катании. И в них, как ожидается, будет выше цениться катание, а не прыжки. Возможно ли, что Медведева решила сменить тренера в связи с этим аспектом?

— Я не думаю, что это стало причиной. Женя — страшная работяга, она фанатка своего дела. Думаю, даже если убрать от нее любого тренера и оставить только технического специалиста, который будет ее немного направлять и говорить о небольших технических ошибочках, она все равно будет работать. Ее можно оставить на льду одну, она все равно будет работать, пахать и делать свое дело. Поэтому я не думаю, что ее пугают какие-то технические моменты, что она будет отставать от кого-то или еще что-то. В компонентных моментах она как раз таки она очень сильна, тут не поспоришь. Как я могу сравнить, так проникновенно сегодня не катается никто. Но не могу дать вам какой-то конкретики, потому что я — не Женя. То, что я вижу и чувствую, то я и объясняю.

— Допускаете, что она может сменить спортивное гражданство?

— Тут у меня вообще нет никаких комментариев. Я не могу дать ответ на этот вопрос, потому что у меня нет никакой информации.

— А по личным ощущениям?