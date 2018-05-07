«Это не предательство». Еще одна версия, почему Медведева ушла от Тутберидзе
Хореограф Алексей Железняков, который работает в группе тренера Этери Тутберидзе, рассказал о своем отношении к уходу Евгении Медведевой.
Хореограф Алексей Железняков, который работает в группе тренера Этери Тутберидзе, рассказал о своем отношении к уходу Евгении Медведевой.
— Обсуждала ли Медведева сложившуюся ситуацию с вами?
— Не обсуждала. Я давно не вижу ее на тренировках, поэтому мне сложно
— Озвучьте свое отношение к этой ситуации.
— Мое отношение, в
— Тутберидзе в эфире Первого канала процитировала Медведеву, которая бросила следующую фразу после выступления на Олимпиаде: «Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?» Можно предположить, что Евгения боится конкуренции…
— Нет, нет, нет. Тут дело вообще не в этом. Может быть, у Жени есть определенная обида. Как говорится в поговорке: из грязи — в князи. Объясню. У нас девочки постарше, которые выходят выступать после юниорок, они никогда не зарабатывают таких огромных компонентов. А Алина выстрелила сразу — резко и сильно. Тут же нет вины Этери Георгиевны, что Загитовой поставили такие компоненты. В этой ситуации должны были судьи более правильно оценивать выступление, то есть оценивать в том ключе, в котором они судили остальных. Но получилось, как получилось, и Женя восприняла это на счет Этери Георгиевны и затаила на нее обиду. Я так это вижу. Хотя считаю, что Этери в этой ситуации не могла ничего сделать, потому что Алина поперла, как паровоз, и ее было не остановить. И судейская бригада сработала вот так… Ну что поделать? Да, весь мир говорит, что золото Олимпиады должно было достаться Жене, но оно досталось Алине. И никуда от этого не деться (усмехается).
— Обсуждается изменение правил в фигурном катании. И в них, как ожидается, будет выше цениться катание, а не прыжки. Возможно ли, что Медведева решила сменить тренера в связи с этим аспектом?
— Я не думаю, что это стало причиной. Женя — страшная работяга, она фанатка своего дела. Думаю, даже если убрать от нее любого тренера и оставить только технического специалиста, который будет ее немного направлять и говорить о небольших технических ошибочках, она все равно будет работать. Ее можно оставить на льду одну, она все равно будет работать, пахать и делать свое дело. Поэтому я не думаю, что ее пугают
— Допускаете, что она может сменить спортивное гражданство?
— Тут у меня вообще нет никаких комментариев. Я не могу дать ответ на этот вопрос, потому что у меня нет никакой информации.
— А по личным ощущениям?
— По моему мнению, вряд ли. Скорее всего, она продолжит выступать за Россию, но помогать ей будет