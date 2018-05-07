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16:53 (мск), источник: ТАСС

Медведева объявила об уходе от тренера Тутберидзе

ТАСС, 7 мая. Российская фигуристка Евгения Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Об этом сообщила Медведева, которую цитирует пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Источник: РИА "Новости"

«Я буду продолжать выступать за сборную России, оставаясь в школе “Самбо-70”, тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера, — сказала 18-летняя спортсменка. — Делаю я это для того, чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне».

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Медведева выразила благодарность Тутберидзе за совместную работу и пожелала ей успехов в дальнейшей деятельности. «Хочу пожелать дальнейшего развития и процветания группе Этери Георгиевны и еще раз сказать спасибо за столь ценные 11 лет моей жизни. Помню, как я пришла совсем маленькой, порой было тяжело, но меня тренировали, воспитывали, поддерживали, когда надо — подгоняли. Я выросла на глазах у Этери Георгиевны. Она внесла неоценимый вклад в развитие меня не только как спортсмена, но и как личности, от нее я получила много жизненных уроков, буду помнить их всю жизнь», — сказала спортсменка.

Медведева является двукратным серебряным призером зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (в командных соревнованиях и одиночном катании), двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей финальных этапов Гран-при. Спортсменка тренировалась в группе Тутберидзе с 2007 года.

Почему фигуристка Евгения Медведева уходит от тренера чемпионов Тутберидзе
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