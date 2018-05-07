Медведева объявила об уходе от тренера Тутберидзе

«Я буду продолжать выступать за сборную России, оставаясь в школе “Самбо-70”, тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера, — сказала 18-летняя спортсменка. — Делаю я это для того, чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне».

Медведева выразила благодарность Тутберидзе за совместную работу и пожелала ей успехов в дальнейшей деятельности. «Хочу пожелать дальнейшего развития и процветания группе Этери Георгиевны и еще раз сказать спасибо за столь ценные 11 лет моей жизни. Помню, как я пришла совсем маленькой, порой было тяжело, но меня тренировали, воспитывали, поддерживали, когда надо — подгоняли. Я выросла на глазах у Этери Георгиевны. Она внесла неоценимый вклад в развитие меня не только как спортсмена, но и как личности, от нее я получила много жизненных уроков, буду помнить их всю жизнь», — сказала спортсменка.