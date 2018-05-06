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23:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тутберидзе и Медведева: мосты сожжены

Тренер Этери Тутберидзе впервые публично жестко высказалась о своей бывшей подопечной Евгении Медведевой. Теперь нас ждет принципиальное противостояние двукратной чемпионки мира и самого успешного специалиста на льду и за его пределами.

Источник: РИА "Новости"

«Слухи уже нагнетались. Я уже писала Жене. Ни ответов на смс, ни ответов на звонки. Выйдя с олимпийского льда, она бросила детскую фразу: “Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?”. Я сказала: “Женя, ты что, у всех должны быть равные шансы”. Это должна быть просто вера в тренера, вера ежедневная в результат, а не какие-то условия. Расставание с Женей, если она выдвигает какие-то условия или не отвечает на смс, звонки, наверное, оно неизбежное. Чтобы Жене принять такое решение, нужно иметь основания. Она не похожа на человека, который легко расстается с людьми», — сказала Тутберидзе в эфире программы «Время» на Первом канале.

НЕ РАССТАВАНИЕ, А РАЗРЫВ

Слова Тутберидзе не оставляют сомнений — ни о каком красивом, расставании тренера и ее ученицы говорить теперь нельзя. Да это даже и не расставание, а самый настоящий разрыв. Скандальный и некрасивый. Сор из избы не то что вынесен, он из нее просто таки вышвырнут на публичное обозрение.

Интересно, что теперь ответит Медведева — а ее обязательно будут об этом спрашивать. Не сейчас, так летом, не летом — так на первом же турнире, куда она приедет. Отмолчаться не получится в любом случае.

Хотя Медведева всегда производила впечатление человека, прекрасно осознающего свою публичность и знающего, как вести себя в медийном пространстве, так что вряд ли можно ждать каких-то ответных колкостей. Нельзя исключать, что отсутствие подобных комментариев — одно из условий соглашения с Федерацией фигурного катания России дабы иметь возможность уехать в Канаду тренироваться в Брайаном Орсером.

ОБЫГРАТЬ ДРУГ ДРУГА

Не оставляют слова Тутберидзе сомнений и в том, что Медведева серьезно обижена на своего теперь уже бывшего тренера. И теперь ни о каком завершении карьеры — пусть даже и плавном — не может быть и речи. Очевидно, что теперь у Медведевой появилась новая, мощнейшая мотивация — обыграть Тутберидзе. Да-да, даже не Алину Загитову, которая, по большому счету, здесь совсем ни при чем, а именно Тутберидзе. Показать экс-наставнику, что та была не права, не уделяя, по мнению Евгении, ей должного внимания — а теперь уже понятно, что это, как и предполагалось, стало главной причиной разрыва. Доказать, что может прогрессировать и побеждать и без нее. С другим тренером и с другой стилистикой катания.

Но так же очевидно, что эта мотивация обоюдна. Видно, что Тутберидзе тоже обижена на Медведеву, раз позволила себе так жестко высказаться в ее адрес, прекрасно понимая, какой эффект произведут эти слова. Но тут есть и другой, даже более важный подтекст.

ОГНЕННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

«Трусова (13-летняя ученица Тутберидзе. — Прим. “СЭ”) сейчас делает четвертые прыжки, но сможет ли она исполнять что-то подобное, когда ей будет 17 или 18? Это все здорово, в социальных сетях все про нее пишут, удивляются, но на самом деле Трусова может оказаться краткосрочным феноменом», — сказал пару дней назад Орсер, будущий тренер Медведевой.

«Для меня вызов скорее от Орсера. Особенно после его слов, что Трусова — это краткосрочный феномен», — ответила Тутберидзе.

По сути, под сомнение поставлены ее профессиональные качества. И так существовало мнение, что она может работать только с маленькими девочками, а теперь, после ухода Медведевой, оно только укрепится. И для Тутберидзе это большой вызов. Обыграть Орсера и бывшую ученицу, показав всем, что ее методики правильные — теперь это дело чести, как бы громко это, может быть, не звучало.

Лучшее же, что есть во всей этой не слишком красивой истории — то, что в будущем сезоне нас ждет совершенно огненное противостояние, следить за которым будет безумно интересно.

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