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21:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Женя не отвечает ни на сообщения, ни на звонки». Тутберидзе — об уходе Медведевой

Тренер двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой Этери Тутберидзе заявила, что ее подопечная не выходит на связь и не отвечает на сообщения.

Источник: Спорт-Экспресс

Ранее фигуристка заявила об уходе от Тутберидзе, о чем тренер узнала из СМИ. Существует вероятность, что заниматься она будет у канадца Брайана Орсера.

— Слухи уже нагнетались. Я уже писала Жене. Ни ответов на СМС, ни ответов на звонки. Выйдя с олимпийского льда, бросила детскую фразу: «Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?». Я сказала: «Женя, ты что, у всех должны быть равные шансы».

Чтобы Жене принять такое решение, нужно иметь основания. Она не похожа на человека, который легко расстается с людьми.

Для меня вызов скорее от Орсера. Особенно после его слов, что Трусова — это краткосрочный феномен.

Ранее Орсер скептически отозвался о перспективах 13-летней Александры Трусовой, которая первой исполнила два четверных прыжка.

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