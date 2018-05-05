Туктамышева об уходе Медведевой от тренера: Женя все правильно сделала

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучше не пробовать: в РФ предупредили украинцев за Крымский мост
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Бэби-бум: 7 звездных младенцев-2018
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Вручение Нобелевской премии отложили из-за секс-скандала
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Стоук Сити1
Кристал Пэлас0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Тосно0
Динамо М1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона1
Эйбар2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верес0
Ворскла0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
Швейцария2
Австрия2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
Норвегия2
Латвия2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив М
Зенит
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-96
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Гамбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Суонси
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Бромвич Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Франция
Беларусь
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Финляндия
Южная Корея
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик
Бетис
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Верона
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Депортиво
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д
Заря Лг
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск0
Краснодар1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Чехия
Словакия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Дания
США
Футбол. Зарубежный
21:45
Вильярреал
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Болонья
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс5
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
6.05
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон БрюинзОТ3
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Капитан сборной России пожаловался на лед на чемпионате мира
Воробьев: Россия была зажатой в матче с Францией
«Девушка-персик»: Елена Летучая позирует в красном бикини
Юлия Высоцкая занимается скандинавской ходьбой в Италии
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Признание сексоголика: «Пять раз в день мне было мало»
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
20Смолов притормозил «Локомотив» на пути к чемпионству
10«Ливерпуль» разгромил «Рому» в первом матче полуфинала ЛЧ
14:42 (мск), источник: Р-Спорт

Туктамышева об уходе Медведевой от тренера: Женя все правильно сделала

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Фигуристка Евгения Медведева — неглупая девочка, она сделала все правильно, решив прекратить сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе, заявила РИА Новости чемпионка Европы и мира Елизавета Туктамышева.

Источник: РИА "Новости"

Ранее директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил РИА Новости, что Медведева прекращает сотрудничество с Тутберидзе, под руководством которой она стала двукратной чемпионкой мира и Европы, завоевала две серебряные медали Олимпийских игр-2018. В группе Тутберидзе также занимается ставшая олимпийской чемпионкой Пхенчхана Алина Загитова.

«Мне кажется, что это (расставание Медведевой и Тутберидзе) было ожидаемым, так как очень сложно, когда две сильнейшие спортсменки занимаются у одного тренера. Я не могу сказать, что была сильно удивлена этому объявлению. Мне кажется, что Женя неглупая девочка и она все правильно сделала, разложила все плюсы и минусы и поняла, что нужно менять. Это хороший шаг в развитии самой себя и творчества. Смена тренера чаще всего идет в плюс», — сказала Туктамышева.

«Конечно, Этери Тутберидзе сделала максимум для того, чтобы Женя была лидером. Но когда идет постоянное соперничество на льду, все равно это очень сильно откладывается на психике и может быть еще хуже для спортсмена. Это может привести к психологическим последствиям, которые в будущем будут препятствовать достижению высоких результатов. Мне кажется, сейчас (Медведева приняла) правильное решение», — добавила собеседница агентства.

 Наш папа алкоголик: почему ситуация с российским тренером похожа на созависимость
По стопам Максима Галкина: соблазнительные жены футболистов, которые старше мужей
Крицюк оставил «Краснодар» в гонке за место в Лиге чемпионов
Лучшие голы первого игрового дня ЧМХ-2018 (видео)
Футболист сборной Франции пропустит ЧМ-2018 из-за травмы
Овечкину нужен Кубок Стэнли. Свои чемпионаты мира он уже отыграл
СМИ: Неймар хочет создать эффективную связку с Роналду в «Реале»
«Тосно» — «Динамо»: стали известны стартовые составы
Бразильский футболист отказал «Барселоне» ради клуба с Украины
Спорт-Экспресс
Авто
Вступили в силу новые правила техосмотра C 4 мая в России вступают в силу поправки в Закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Hi-Tech
Как выглядят обитатели других планет (фото) Астробиологи предлагают искать признаки жизни на ближайших к Земле планетах.
Кино
Кристина Асмус снялась в фильме с голливудскими звездами Актриса снялась в совместном кинопроекте России и США «Оракул: игра втемную»
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
Как выглядят мировые звезды в повседневной жизни Скарлетт Йоханссон, Ирина Шейк и остальные знаменитые красотки мало чем отличаются от рядовых женщин в обычные дни.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь