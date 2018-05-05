Туктамышева об уходе Медведевой от тренера: Женя все правильно сделала

Ранее директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил РИА Новости, что Медведева прекращает сотрудничество с Тутберидзе, под руководством которой она стала двукратной чемпионкой мира и Европы, завоевала две серебряные медали Олимпийских игр-2018. В группе Тутберидзе также занимается ставшая олимпийской чемпионкой Пхенчхана Алина Загитова.
«Мне кажется, что это (расставание Медведевой и Тутберидзе) было ожидаемым, так как очень сложно, когда две сильнейшие спортсменки занимаются у одного тренера. Я не могу сказать, что была сильно удивлена этому объявлению. Мне кажется, что Женя неглупая девочка и она все правильно сделала, разложила все плюсы и минусы и поняла, что нужно менять. Это хороший шаг в развитии самой себя и творчества. Смена тренера чаще всего идет в плюс», — сказала Туктамышева.
«Конечно, Этери Тутберидзе сделала максимум для того, чтобы Женя была лидером. Но когда идет постоянное соперничество на льду, все равно это очень сильно откладывается на психике и может быть еще хуже для спортсмена. Это может привести к психологическим последствиям, которые в будущем будут препятствовать достижению высоких результатов. Мне кажется, сейчас (Медведева приняла) правильное решение», — добавила собеседница агентства.