Туктамышева об уходе Медведевой от тренера: Женя все правильно сделала

«Мне кажется, что это (расставание Медведевой и Тутберидзе) было ожидаемым, так как очень сложно, когда две сильнейшие спортсменки занимаются у одного тренера. Я не могу сказать, что была сильно удивлена этому объявлению. Мне кажется, что Женя неглупая девочка и она все правильно сделала, разложила все плюсы и минусы и поняла, что нужно менять. Это хороший шаг в развитии самой себя и творчества. Смена тренера чаще всего идет в плюс», — сказала Туктамышева.