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12:03 (мск), источник: Р-Спорт

Мишин о фигуристке Медведевой: Переходы от одного тренера к другому были и будут

C. -ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости, Тарас Барабаш. Известный российский тренер Алексей Мишин заявил РИА Новости, что переходы от одного тренера к другому в спорте были, есть и будут, и именно так нужно воспринимать уход фигуристки Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил РИА Новости, что двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, двукратная чемпионка мира и Европы Медведева уходит от тренера Тутберидзе, но не исключен вариант, что они помирятся.

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«Мы бьем тревогу по несуществующей грозе, потому что в жизни людей разводы семейные были, есть и будут. И переходы спортсменов от одного тренера к другому были, есть и будут. Есть семьи, которые потом опять воссоединяются после развода, так же и в спорте, потому что спорт — отражение системы взаимоотношений, которая существует в человечестве. Никак пагубно это (прекращение отношений) на российское фигурное катание не повлияет», — сказал Мишин по телефону.

«У нас есть большой запас, это раз. Во-вторых, Медведева в любом случае будет представлять нашу страну», — добавил Мишин.

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