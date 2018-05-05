Мишин о фигуристке Медведевой: Переходы от одного тренера к другому были и будут

В пятницу директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил РИА Новости, что двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, двукратная чемпионка мира и Европы Медведева уходит от тренера Тутберидзе, но не исключен вариант, что они помирятся.
«Мы бьем тревогу по несуществующей грозе, потому что в жизни людей разводы семейные были, есть и будут. И переходы спортсменов от одного тренера к другому были, есть и будут. Есть семьи, которые потом опять воссоединяются после развода, так же и в спорте, потому что спорт — отражение системы взаимоотношений, которая существует в человечестве. Никак пагубно это (прекращение отношений) на российское фигурное катание не повлияет», — сказал Мишин по телефону.
«У нас есть большой запас, это раз. Во-вторых, Медведева в любом случае будет представлять нашу страну», — добавил Мишин.