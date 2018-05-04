Авербух: Медведева и Тутберидзе сохранят хорошие отношения после расставания

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил ТАСС о прекращении сотрудничества между Медведевой и Тутберидзе. Спортсменка тренировалась в группе Тутберидзе с 2007 года.

«Я в данной ситуации сопереживаю, хочу поддержать Женю и Этери, они много сделали друг для друга, — сказал Авербух. — Этери сделала Женю такой, какой мы ее знаем. Этот тандем был близок долгие годы, уверен, что в сердце Жени должна быть только благодарность тренеру. Уверен, так и есть».

Читайте также Медведева планирует усложнять программы

«Думаю, что Этери сложно расставаться с одной из самых лучших своих учениц. Спорт жесток, эмоции улягутся, и они всегда будут говорить друг о друге с теплотой», — добавил Авербух.