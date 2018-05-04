Евгения Медведева прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе

Источник: ИТАР-ТАСС

«Женя прекратила сотрудничество с Этери Георгиевной, — сказал Лайшев. — Конечно, нам эта ситуация не очень нравится, но Женя планирует продолжить работать в “Самбо-70”, но с другим тренером. Мы ее никогда ни в чем не ужимали, со школой у нее хорошие отношения, мы пытались повлиять на эту ситуацию».

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«По-моему, это не совсем правильная ситуация, Этери Георгиевна делает все для своих питомцев. Это сложный философский вопрос, всему свое время. Влезать в это — дело неблагодарное. Надо отдать должное Тутберидзе, у нее колоссальная скамейка запасных», — отметил Лайшев.

Тутберидзе в ответ на вопрос ТАСС заявила, что пока не намерена комментировать уход ученицы.