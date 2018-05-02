Ягудин: Медведева до сих пор залечивает травму. Что ж ей теперь дома сидеть?

Женя Медведева ниоткуда не уходила, она до сих пор залечивает травму, которая беспокоила её на протяжении всего года. Ей категорически нельзя выполнять сложные элементы. Так что, теперь человеку сидеть дома и ничего не делать? Ей предложили попробовать себя в роли соведущей телепроекта на Первом канале. Она согласилась. К тому же она открыто говорит, что у неё нет мечты стать телеведущей, для неё спорт на первом месте. И я рад, что Женя с нами на «Ледниковом периоде», она для меня стала переходным мостиком к юным участникам. Я сам отец двух дочерей — умею общаться с детьми, но Женя с ними абсолютно на одной волне", — приводит слова Ягудина «Телепрограмма».