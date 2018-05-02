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18:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Ягудин: Медведева до сих пор залечивает травму. Что ж ей теперь дома сидеть?

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин рассказал о том, как ему работается в паре с двукратным серебряным призёром Игр-2016 Евгенией Медведевой на проекте «Ледниковый период. Дети».

Источник: РИА "Новости"

«Это ещё одна популярная тема в интернете: если Медведева появилась на ТВ, значит, она ушла из спорта.

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Женя Медведева ниоткуда не уходила, она до сих пор залечивает травму, которая беспокоила её на протяжении всего года. Ей категорически нельзя выполнять сложные элементы. Так что, теперь человеку сидеть дома и ничего не делать? Ей предложили попробовать себя в роли соведущей телепроекта на Первом канале. Она согласилась. К тому же она открыто говорит, что у неё нет мечты стать телеведущей, для неё спорт на первом месте. И я рад, что Женя с нами на «Ледниковом периоде», она для меня стала переходным мостиком к юным участникам. Я сам отец двух дочерей — умею общаться с детьми, но Женя с ними абсолютно на одной волне", — приводит слова Ягудина «Телепрограмма».

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