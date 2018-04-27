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01:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Плющенко: С новыми правилами фигурное катание уйдёт на 10−20 лет назад

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как относится к возможным изменениям в правилах фигурного катания.

Источник: РИА "Новости"

«По поводу изменения правил — нужно смотреть в мае, когда всё будет до конца ясно. Сейчас они колеблются: плюс 5, минус 5, убирается 50 секунд по музыке. Это неправильно. Если фигурное катание растёт по технике — это касается четверных прыжков, — то я бы, наоборот, добавил время, сделал бы 5 минут вместо 4:40.

Мне кажется, что эта система судейства — в никуда. С этими новыми правилами мы снова уйдём на 10−20 лет назад и будем красиво разводить руками. Мы с моим менеджером готовим письмо в ISU по этому поводу. Когда спортсмены прыгают четверные прыжки, им нужно больше времени на восстановление, отдых. К тому же надо показать интерпретацию образов. На сегодняшний день это просто убийство фигурного катания, — передаёт слова Плющенко Марианна Багдасарова.

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