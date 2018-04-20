ФФККР: Судейство в отношении россиян в олимпийском сезоне было жестким

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в постановлении исполкома ФФККР по итогам заседания, которое состоялось 11 апреля.

Как отмечается в документе, который размещен на сайте федерации, «соревнования сезона-2017/18 показали наличие у обновленного состава сборной России потенциала, необходимого для сохранения ведущих позиций в Европе и конкурентоспособности на мировом уровне, сохранение лидирующих позиций в женском одиночном катании на взрослом и юниорском уровнях, улучшение результатов в парном катании на взрослом и юниорском уровне».

«При этом необходимо отметить ограниченный круг российских специалистов, назначаемых на ключевые позиции для судейства крупнейших международных соревнований, а также “жесткое” судейство российских спортсменов», — говорится в постановлении.

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Кроме того, члены исполкома обратили внимание на:

недостаточную стабильность выступления спортсменов в мужском одиночном катании и надежность исполнения элементов высшей категории сложности;.

низкий уровень конкуренции среди взрослых спортивных пар внутри страны;.

отсутствие у российских танцевальных дуэтов на данный момент достаточного потенциала для борьбы с основными зарубежными соперниками за лидирующие позиции на мировом уровне;.

недостаточное число спортивных и танцевальных пар в стране, способных достойно конкурировать на ответственных международных соревнованиях;.

значительное количество травм у спортсменов сборной, полученных непосредственно перед главными стартами сезона;.