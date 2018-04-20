ФФККР: Судейство в отношении россиян в олимпийском сезоне было жестким

Об этом говорится в постановлении исполкома ФФККР по итогам заседания, которое состоялось 11 апреля.
Как отмечается в документе, который размещен на сайте федерации, «соревнования сезона-2017/18 показали наличие у обновленного состава сборной России потенциала, необходимого для сохранения ведущих позиций в Европе и конкурентоспособности на мировом уровне, сохранение лидирующих позиций в женском одиночном катании на взрослом и юниорском уровнях, улучшение результатов в парном катании на взрослом и юниорском уровне».
«При этом необходимо отметить ограниченный круг российских специалистов, назначаемых на ключевые позиции для судейства крупнейших международных соревнований, а также “жесткое” судейство российских спортсменов», — говорится в постановлении.
Кроме того, члены исполкома обратили внимание на:
недостаточную стабильность выступления спортсменов в мужском одиночном катании и надежность исполнения элементов высшей категории сложности;.
низкий уровень конкуренции среди взрослых спортивных пар внутри страны;.
отсутствие у российских танцевальных дуэтов на данный момент достаточного потенциала для борьбы с основными зарубежными соперниками за лидирующие позиции на мировом уровне;.
недостаточное число спортивных и танцевальных пар в стране, способных достойно конкурировать на ответственных международных соревнованиях;.
значительное количество травм у спортсменов сборной, полученных непосредственно перед главными стартами сезона;.
возрастающий уровень конкуренции со стороны зарубежных соперников и увеличение числа стран, претендующих на медали и на места в шестерках сильнейших на соревнованиях мирового уровня.