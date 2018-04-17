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20:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Боброва: Было много сообщений, что я гноблю Загитову — это неправда

Серебряная медалистка Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане в командном турнире фигуристов, россиянка Екатерина Боброва рассказала о критических сообщениях в свой адрес, которые она получает в социальных сетях.

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«Плохие сообщения, к сожалению, тоже есть, но в основном комментарии к постам. Я верующий человек, я не верю в зло. Я думаю, что те люди, которые пишут плохое, не понимают всей сути того, что происходит. Было очень много сообщений, что я как-то гноблю Алину Загитову — это неправда. Алина, несмотря на свой возраст, — девочка очень взрослая. Это не значит, что я должна её опекать.

Просто так получилось, что я очень давно и очень-очень близко общаюсь с Женей Медведевой. После произвольной девочек я выставила фото с Женей и написала «Горжусь». Я не писала, как жаль, что ты не выиграла, или что Алина как-то неправильно выиграла. Алина — олимпийская чемпионка, без сомнений. Но почему-то после этого мне сразу стали писать, что я как-то загнобила Алину. И таких сообщений очень много. Очень хочется объяснить людям, что они видят верхушку айсберга, а то, что происходит, скрыто внизу. Но, наверное, на это не стоит тратить время, им это не объяснишь. Я всё равно верю, что нет плохих людей", — приводит слова Бобровой Sports.ru.

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