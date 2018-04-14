Софья Великая: Не могу найти саблю. Наверное, фанат взял на память

Олимпийская чемпионка Рио в командном турнире и серебряный призёр Игр-2012 и 2016 годов в личном первенстве приняла участие в состязаниях саблисток и добралась до четвертьфинала, в котором уступила в упорной борьбе (13:15) Юлии Гавриловой.

— Голова понимает, что могу лучше, но тело пока не слушается. Нужно время. Я ведь лишь второй месяц тренируюсь. Готовилась самостоятельно, с юниорской сборной, а также в своем родном клубе «Чертаново», в котором росла как спортсменка.

Все, конечно, мечтают о феерическом начале. Тем не менее, сегодняшним фехтованием я довольна. Завтра ещё выступлю в командных соревнованиях. А через месяц — турнир «Московская сабля». Надеюсь, к нему подойти в более высокой форме, потому что чувствую, как с каждый днём прибывают силы и возвращаются тактические навыки.

— Когда было сложнее возвращаться: в 2014 году после рождения сына или теперь?

— После Олимпийских игр мне, так или иначе, требовался перерыв. Он был необходим для большей мотивации и более плодотворной работы перед следующей Олимпиадой. Нужно ведь получать удовольствие от того, что делаешь. Так что паузу я взяла вовремя.

В физическом отношении оба раза возвращаться было одинаково тяжело, психологически же теперь легче, потому что я примерно знаю последовательность своих действий и тренировок, понимаю, что могут быть сложности в бою и проигрыши. На данный момент считаю, что неплохо выступила.

— Всё-таки двух соперниц победили в плей-офф, включая опытную Светлану Кормилицыну, двукратную чемпионку мира и Европы в командных соревнованиях.

— Главное — прошла «пульку». Теперь я не вхожу в число 16 сильнейших в мире, так что придётся и на международных соревнованиях проходить этот предварительный этап, на котором бои идут до пяти ударов.

Если в бою до 15 ударов ты можешь выстроить тактику и даже успеть её поменять, то в «пульке» запаса времени нет. Можешь случайно получить удар, потом промахнуться — и всё (к слову, в своей группе Великая одержала пять побед и проиграла со счётом 4:5 всё той же Гавриловой — Team Russia).

— Четыре года назад результаты были такими же?

— Абсолютно. Но я тогда больше расстраивалась.

— Что вам сказал, когда вы покидали сегодня фехтовальную дорожку, главный тренер сборной по фехтованию Ильгар Мамедов?

— Что столкнулся с такими же трудностями, когда сам возвращался после длительного отпуска.

— Проиграли вы в итоге тоже олимпийской чемпионке Рио.

— У нас сегодня сетка мамочек была. Юля Гаврилова, как и я, вернулась после рождения ребёнка, но несколько раньше.

— Видел в зале вас с дочкой.

— Зое только полгода. Оставить её дома нельзя.

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— А кто входит в вашу группу поддержки?

— Два брата. Должны же у меня быть помощники и охранники.

— Неужели вам требуется охрана? Особенно, если вы с оружием.

— Так ведь саблю найти не могу! Наверное, какой-то фанат взял её после боя на память.

— Рассчитываете выступить летом на чемпионатах Европы и мира?

— Сделаю всё возможное, чтобы по итогам предстоящих турниров отобраться в сборную. Я стремлюсь участвовать во всех крупных соревнованиях. Если чемпионаты Европы и мира всё-таки пропущу, то буду очень стараться снова попасть на Олимпийские игры. Выступление на них было бы счастьем.