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16:34 (мск), источник: TeamRussia.pro

Как Ерохов помогает Трусовой с четверными прыжками

Чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала о том, как тренирует четверные прыжки.

«Я их выполняю благодаря тому, что прыгаю высоко.

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Я так прыгаю от природы. Но мне кажется, если тренировать такие прыжки каждый день, каждый сможет научиться. Нужно просто идти, делать и не бояться. Я очень хотела научиться и не боялась пробовать. Если действительно хочешь, можешь добиться чего угодно.

Леша Ерохов всегда дает мне советы, как делать четверные прыжки. Он их выполняет так же хорошо. У него в программе три четверных прыжка и два тройных акселя. Когда тренеры заняты — все-таки у нас в группе много спортсменов, — особенно когда остается один тренер, тогда Леша помогает мне и говорит, что нужно делать, — сказала Трусова в интервью Golden Skate.

Напомним, 13-летняя Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей два четверных прыжка в одной программе.

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