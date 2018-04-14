Как Ерохов помогает Трусовой с четверными прыжками

Я так прыгаю от природы. Но мне кажется, если тренировать такие прыжки каждый день, каждый сможет научиться. Нужно просто идти, делать и не бояться. Я очень хотела научиться и не боялась пробовать. Если действительно хочешь, можешь добиться чего угодно.

Леша Ерохов всегда дает мне советы, как делать четверные прыжки. Он их выполняет так же хорошо. У него в программе три четверных прыжка и два тройных акселя. Когда тренеры заняты — все-таки у нас в группе много спортсменов, — особенно когда остается один тренер, тогда Леша помогает мне и говорит, что нужно делать, — сказала Трусова в интервью Golden Skate.