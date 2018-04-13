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22:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Фигурист Ханю вернулся на лёд впервые после Олимпиады в Пхёнчхане

Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю 13 апреля впервые вышел на лёд после победы на Играх-2018.

Он пропустил ряд соревнований перед Олимпиадой и постолимпийский чемпионат мира из-за травмы правой ноги. Ханю рассказал, почему решил выступить на организованном им же шоу, хотя и без прыжков.

«Я давно не каталась на публике, с Олимпиады. Сейчас моё самочувствие лучше, чем накануне Игр. Могу без боли делать вращения и шаги. Теперь моя реабилитация — это работа на льду.

Когда я катался перед Пхёнчханом, я чувствовал боль при каждом движении. После полноценного отдыха я попробовал все движения и не почувствовал боли. И как только я понял, что боли больше нет, захотел выступить на созданном мною шоу.

У меня есть желание соревноваться. Что же до моей правой ноги, то я по-прежнему избегаю таких многооборотных прыжков, как риттбергер, лутц, флип. Я пока не думал о новой программе, но если я хочу соревноваться, то стоит начинать работу как можно скорее. Буду соревноваться столько, сколько смогу, и выступать так, как я способен. Мне всё ещё нужно восстановить силы для исполнения четверных, и я медленно, но верно занимаюсь этим на тренировках, — приводит слова Ханю Kyodo.

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