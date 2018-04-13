Фигурист Ханю вернулся на лёд впервые после Олимпиады в Пхёнчхане
Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю 13 апреля впервые вышел на лёд после победы на Играх-2018.
Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю 13 апреля впервые вышел на лёд после победы на Играх-2018.
Он пропустил ряд соревнований перед Олимпиадой и постолимпийский чемпионат мира
«Я давно не каталась на публике, с Олимпиады. Сейчас моё самочувствие лучше, чем накануне Игр. Могу без боли делать вращения и шаги. Теперь моя реабилитация — это работа на льду.
Когда я катался перед Пхёнчханом, я чувствовал боль при каждом движении. После полноценного отдыха я попробовал все движения и не почувствовал боли. И как только я понял, что боли больше нет, захотел выступить на созданном мною шоу.
У меня есть желание соревноваться. Что же до моей правой ноги, то я