Фигурист Ханю вернулся на лёд впервые после Олимпиады в Пхёнчхане

Он пропустил ряд соревнований перед Олимпиадой и постолимпийский чемпионат мира из-за травмы правой ноги. Ханю рассказал, почему решил выступить на организованном им же шоу, хотя и без прыжков.

«Я давно не каталась на публике, с Олимпиады. Сейчас моё самочувствие лучше, чем накануне Игр. Могу без боли делать вращения и шаги. Теперь моя реабилитация — это работа на льду.

Когда я катался перед Пхёнчханом, я чувствовал боль при каждом движении. После полноценного отдыха я попробовал все движения и не почувствовал боли. И как только я понял, что боли больше нет, захотел выступить на созданном мною шоу.